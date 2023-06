Las empresas piden a la Conselleria de Educación subir la ayuda al comedor escolar para poder prestar un servicio de calidad. La Conselleria de Educación publicó este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) la resolución que convoca la concesión de subvenciones para las familias a este servicio en los centros educativos.

Según fuentes de la Conselleria de Educación, «no hay ninguna variación en el precio del menú escolar en los centros públicos, será de 4,25 euros por comensal y día , como en el curso actual».

Desde la Conselleria reiteran que «en la actual coyuntura económica no es momento de incrementarlo ya que afectaría directamente a las familias, especialmente a las más vulnerables».

Ese será también el umbral máximo que percibirán los beneficiarios de la ayuda íntegra de comedor escolar tanto en centros públicos como en concertados.

Calidad del servicio

No obstante, la Asociación Empresarial de Restauración Colectiva de la Comunitat Valenciana (AERCOV), confía en que la Conselleria de Educación suba la aportación que perciben de esta administración en las instrucciones de funcionamiento, que se supone que saldrán esta semana. Su presidente, Justo Ibáñez, señala que «ya que no han subido el menú de 4,25 €, como no suban la ayuda no se podrá prestar el servicio con el mínimo de calidad necesario».

Ingresos en el comedor

Los colegios públicos tienen dos ingresos: el precio del menú, de 4,25 euros. Además Conselleria aporta 1,50 por comensal y día para gastos como los monitores. Este último es el que las empresas confían en que se eleve. A su juicio, «la subida debería ser como mínimo de 70 céntimos (12%) del coste del servicio, ya que llevamos 13 años sin que se suba nada». «Si esto no se incrementa tampoco, así no vamos a poder trabajar. Con lo que han repuntado los precios y los salarios será imposible dar el servicio», advierte Ibáñez. Desde la Conselleria de Educación, por su parte, señalan que aún no se ha tomado una decisión al respecto y que se especificará más adelante.

Los padres de la pública

Por parte de la federación de asociaciones de padres de alumnos Penyagolosa, su presidente, Pep Albiol, se muestra satisfecho de que el precio del comedor no haya subido para las familias, si bien advirtió que estarán atentos a que la calidad, el producto de proximidad y el servicio que se estaba prestando hasta ahora pueda mantenerse. «Somos conscientes de la situación, el coste de una cesta de comida básica ha subido y los sueldos también, lo que nos hace estar vigilantes a que las empresas, ante el aumento del precio de las materias primas y el alza de coste del personal puedan mantener ese precio y aplicar la calidad», dice Albiol.

Familias de la concertada

Sin embargo, el presidente de la federación católica de asociaciones de padres de alumnos, Concapa, José Antonio Rodríguez, asegera que «si se quiere llevar a cabo el decreto que implica mejoras alimenticias en el menú escolar (productos frescos, de temporada, aceite de oliva virgen extra, menos carne, más pescado...) es imprescindible que el precio se incremente. Si no, no es posible. Las familias con más dificultades económicas son las que tienen acceso a las becas. Y allí es dónde tiene que poner más dinero Conselleria», señala Rodríguez.

Menos ayudas

Conselleria no tiene competencia para determinar el precio de los menús en la concertada. «Habitualmente, el precio de la concertada es mayor porque a los alumnos de estos centros Conselleria no les da dinero para los monitores, solamente a los de la pública», agrega Rodríguez, denunciando la discriminación.

Desde Conselleria de Educación argumentaron que la mayoría de concesionarias está ofreciendo menús entre un euro y medio euro por debajo del tope máximo de 4,25. Según la Conselleria el dinero que se destina a becas es de 75.425.000 euros.