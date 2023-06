Lágrimas y enfado por el complicado examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de la Selectividad, que se suman a las quejas que ya levantaron los de Física y Química. Este jueves acababan las pruebas de acceso a la universidad para los 2.671 alumnos inscritos para hacerlas en la Universitat Jaume I.

"Ha sido un cachondeo. Los enunciados me han parecido super liosos, las cosas que normalmente me habían parecido fáciles, súper complicadas. La verdad es que bastante mal para todo lo que me lo había preparado", lamentaba Candela Arroyas, alumna de Castellón, sobre el examen de Matemáticas Aplicadas. "Matemáticas se me dan bastante bien y creo que es el primer examen de esta materia que voy a suspender", se lamentaba. Además, su preocupación estriba en que pueda bajarle la nota de acceso a la Universidad. "A mí me ponderaba", señalaba. Ella quiere estudiar Relaciones Internacionales y ya está todo bastante alto...", lamentaba. "Estaba hablando con los de mi clase y otros institutos y todos decían lo mismo: de vergüenza". "Espero que corrijan bien, porque hay mucha gente que ha salido mal de ese examen", añadió. "Creíamos que lo iban a hacer medianamente fácil porque ya el año pasado lo complicaron y se quejaron mucho, este se han vuelto a salir de lo normal y nos han dejado a cuadros", reflexionaba. "Pedían cosas que no suelen pedir", señaló.

Por su parte, Irene Moya indicó: "Yo lo llevaba bastante bien, pues me he preparado un año en una academia, pero era super enrevesado, los datos creo que no estaban bien planteados. Costaba mucho hacerlo. Era demasiado complicado". En su opinión, "han puesto el examen para bajar las medias".

Los alumnos describen escenas de "gente llorando en clase" y "caras de no saber dónde estoy".

Amanda Gómez indicaba: "Ha sido más fácil el examen de Matemáticas Científicas que el de las Aplicadas a Ciencias Sociales. La chica de detrás de mí estaba llorando". "Las cosas que teníamos en común eran más fáciles en Matemáticas Científicas", señaló.

Pablo Hernández coincidía: "Era bastante complicado, enunciados muy enrevesados y difíciles de entender. Hay cosas que no entraban o no se les había dado mucha importancia". Según señaló en su aula de examen había gente que intentaba copiar a la desesperada y otros llorando.

Las quejas sobre esta asignatura se suman a las que motivaron los exámenes de Física y de Química. En el caso del primero, como ya publicó Mediterráneo, la polémica se desató ya el martes por la dificultad de las preguntas de Física. Un alumno explicó a Mediterráneo que él se quedó para intentar contestar algo, pero que era casi imposible responderlo todo y que la gente leía las preguntas y ni contestaba, se salía de la clase. Sin embargo, desde la Generalitat, por el momento no se plantean repetir el examen ya que no consta ninguna reclamación.

De momento, muchos estudiantes consultados afirman que esperarán a los resultados para reclamar. Una profesora de Matemáticas -- aunque no de las aplicadas-- señalaba que "entraba todo. Hay seis preguntas de tres bloques y si estudian dos en vez de tres con que fallen uno se les hace de noche".