Un estudio de Facua revela que ocho de cada diez consumidores de Castellón, Valencia y Alicante no podrán mantener su nivel de gasto si persiste la actual subida de precios y el Gobierno no toma medidas para bajarlos.

Un total de 278 familias han participado en esta encuesta, en la que se les preguntaban cuestiones relacionadas con esta problemática, sus causas y acciones para revertirlo y sus hábitos de compra.

Según Facua, el 40% de los consultados afirma que los altos precios de los productos hacen que no puedan llegar a final de mes. Asimismo, el 71% reconoce que no compran artículos básicos con la misma frecuencia que lo hacían antes de 2022.

Medidas

El secretario general de la entidad, Pau Bernat, señaló que, según se desprende de las encuestas, «la bajada del IVA no se ha apreciado con lo que, si no va acompañada de otras medidas no será eficaz para tener precios más justos». Entre las propuestas de los encuestados están «topar los precios, un bono social para las familias más vulnerables o una cesta de productos básicos».

Consejos para ahorrar

Asimismo, preguntado por qué consejos se pueden seguir para ahorrar, señaló algunos como «planificar las compras, comparar en la medida de lo posible precios; tratar de ver fechas de caducidad de los alimentos, ya que si reduces el desperdicio estás ahorrando, e intentar organizarse para no ir todos los días a comprar».

Supermercado o tienda de proximidad

De hecho, dijo, la encuesta refleja que la gente ya hace algún tipo de planificación. «Normalmente compra de manera semanal en tiendas y supermercados y de forma más esporádica una vez al mes en hipermercado o por internet».

Sólo el 4% de los encuestados afirma que compra sin comparar precios en distintos establecimientos. El 74%, de hecho, lo hace siempre, y el 22% a veces.

Cómo bajar la inflación

El 97% asegura no haber percibido que la bajada del IVA a productos básicos haya contribuido a bajar precios. El 85% considera necesaria una intervención del Gobierno en el mercado mientras que el 15% restante apuesta por dejar que el ajuste lo haga el propio libre mercado. Además, el 91% de los usuarios cree que los precios de los alimentos no se van a reducir a corto plazo.

La implantación de un importe máximo es la medida que los opinantes ve más eficiente, seguida de la implantación de un bono social a las familias y la creación de una cesta de productos básicos.

Impuesto a la distribución

Asimismo, el 91% de los participantes están de acuerdo con que los distribuidores, grandes superficies, energéticas y bancos paguen un impuesto del 21% sobre los beneficios extra.

Los encuestados apuntan a las distribuidoras, los intermediarios y la mala gestión política como los culpables, y eximen a los agricultores del encarecimiento

Bono cesta

Respecto al bono de 90 euros implantado por la Generalitat para las familias que cumplan los requisitos, el 57% lo ve insuficiente, el 34% cree que no ayuda a paliar la inflación y sólo el 9% la considera una iniciativa útil.