El catedrático de Entomología y Control de Plagas de la Universitat de València, Ricardo Jiménez, señala que "si se hubieran tomado las medidas adecuadas, no estarían los problemas que están teniendo", con la voraz plaga de mosquitos".

Todo el año

En ese sentido, ha señalado que que "mosquitos van a tener todo el año, no son estacionales, como cree la gente. Hay siempre que hay agua. Y agua, en la provincia de Castellón, tenemos mucha y en muchos sitios. Siempre que la temperatura estén por encima de 12 grados la proliferación está asegurada. Cuando, encima, llueve e inunda, si no se adoptan las medidas previamente para que el tratamiento se haga inmediatamente, porque este es un insecto muy particular, que en 48 horas salen las hembras, luego se monta lo que se monta: salen muchísimas hembras y se producen muchísimas picaduras. Y esto viene sucediendo año tras año", ha señalado.

Más inversión y personal y mejores pliegos

"Es porque no se adoptan las medidas que se deben adoptar", asevera. En ese sentido, apela a hacer unos contratos que estén bien hechos para evitar el problema", ha afirmado. "No entro en cuestiones políticas. Creo que no se invierte lo suficiente y, cuanto se adjudica, no se tiene en cuenta el personal mínimo que debe ser necesario, no se tienen en cuenta muchas veces las cualificaciones de las empresas, no se sabe previamente qué experiencia tienen. Una serie de cuestiones que si en los pliegos no están muy bien realizados, luego vienen problemas secundarios", apuntó.

"Esto ocurre en todas partes y hay que hacer un buen pliego de condiciones. Si no está bien hecho y bien pensado y balanceado luego vienen estos problemas", ha continuado. "Cuando la densidad de mosquitos es baja, lo mata cualquiera pero cuando vienen los problemas, y Castellón especialmente, igual que algunas zonas de Valencia y puntualmente algunas de Alicante tiene una casuística y una forma de marjaleria que es tremenda y requiere de una respuesta inmediata. Si no saben acotarlo en un contrato vienen los problemas que vienen".