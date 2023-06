¿Qué supone para usted asumir esta nueva etapa al frente la CRUE?

Por una parte, siento una gran responsabilidad, pero también creo que es una oportunidad para seguir contribuyendo a fortalecer ese sistema universitario español y además hacerlo como siempre lo he hecho, trabajando con lealtad institucional y al mismo tiempo con firmeza para reivindicar aquello que necesitamos como universidades.

¿Cuáles van a ser sus prioridades?

Desde CRUE vamos a tener cinco prioridades. La primera es fortalecer nuestra asociación como foro de debate para ser capaces de trasladar a aquellas personas que tengan la responsabilidad de decidir qué necesidades tienen hoy en día las universidades. La segunda es el tema de la financiación: llegar a ese 1% del PIB que bien recoge la LOSU. La tercera será contar con el marco normativo necesario para poder desarrollar nuestras actividades de formación, investigación y transferencia del conocimiento. El siguiente punto es poder participar más en la elaboración de esta estrategia de investigación y de innovación, porque el 70% de la investigación se realiza en las universidades. Somos los actores principales, por lo tanto, en este plan estatal de ciencia, tecnología e innovación nos gustaría ser partícipes también en su elaboración. La última es contribuir conjuntamente todas las universidades para estar más preparadas y abordar esos retos de transformación digital, de avanzar hacia una sociedad mucho más sostenible, más igualitaria, más equitativa.

Estaba hablando de la LOSU… que va a implicar cambios en las universidades ¿qué pide al nuevo gobierno que saldrá tras las elecciones?

Yo pediría al futuro gobierno varias cosas: Una, que crea y apueste por las universidades, que seamos importantes para el gobierno, porque cualquier recurso que se destine a la universidad es una inversión. Somos un sistema con un potencial enorme. El conjunto de universidades tenemos un gran potencial pero para desarrollarlo necesitamos ese marco normativo que nos ayude a desplegar nuestras actividades y recursos, que sean suficientes y que se repartan con criterios de equidad.

Ha hablado de la investigación, ¿cree que en estos momentos sería necesario poder tener un único interlocutor en el ámbito de las universidades, de los ministerios?

Sin duda. Ayudaría muchísimo que el futuro gobierno, sea del color que sea, tuviera una estructura organizativa en la que se reflejaran las actividades que realizamos las universidades: formación, investigación, transferencia de esa investigación para que se convierta en innovación. Por lo tanto, con la libertad absoluta que tiene cada gobierno de reestructurar sus competencias sería muy bueno para este país que las actividades de las universidades se organizaran en torno a un ministerio y, además, que nuestro interlocutor conociera, quisiera y apostara por las universidades.

¿Que viniera del mundo universitario quizás...?

Eso le corresponde a la persona que tendrá que formar gobierno, no soy yo la persona para decirlo, pero si conseguimos que combine estos tres perfiles, será positivo. Obviamente, si es alguien que viene del mundo universitario las va a conocer.

La Losu prevé reducir la temporalidad del 40 al 8%, ¿cree que esto es posible si no hay un plan de financiación?

No, rotundamente no. Esta tiene que ser la primera prioridad. La LOSU está aprobada en estos momentos, incorpora aspectos que están realizando las universidades, conceptos de ciencia abierta, de transferencia del conocimiento, son aspectos necesarios que se incorporan en la LOSU, pero lo más importante es alcanzar ese 1% del PIB y eso se tiene que alcanzar con un calendario concreto. Tenemos que saber esa hoja de ruta que tenemos hacia dónde vamos a ir y eso es lo más urgente que tenemos en estos momentos en el futuro.

¿Qué balance haría del curso que acaba de finalizar?

Ha sido un curso donde, por una parte, hemos avanzado con la ley de la ciencia. Era importantísimo que nuestro personal tuviera clara una carrera investigadora. También se ha aprobado una ley de convivencia, si bien nos hubiera gustado que esa ley se correspondiera con el texto negociado desde CRUE, ministerio y los estudiantes. Pese a eso todas las universidades estamos trabajando para que existan unos instrumentos, unas directrices comunes a las universidades para que esa ley de convivencia persiga y consiga los objetivos como se había pactado. De hecho, a principios de julio es la primera reunión con las diferentes comisiones de convivencia que tendrá lugar en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y se organiza conjuntamente UAM y UJI con el apoyo de CRUE y esa idea de colaborativamente con esa responsabilidad institucional con esta lealtad institucional hacer avanzar el sistema universitario español. Hemos avanzado en ese aspecto, no hemos avanzado en el tema de financiación. El tema de la financiación es la asignatura pendiente. Lo es en la LOSU porque está recogido pero lo no suficientemente detallada y ahora es el momento de tener ese calendario para su aplicación. Tampoco hemos avanzado en financiación a nivel de comunidad autónoma y eso realmente es un problema que preocupa a las universidades, que no nos hemos cansado de repetir y no hemos encontrado la solución deseada.

¿Qué le pide al futuro gobierno surgido de las elecciones autonómicas?

Yo le pediría que retomara la financiación con urgencia y que se planteara los dos conceptos fundamentales: suficiencia financiera para las universidades y equidad en la distribución de esos recursos. Además, que lo hiciera contando con las universidades en la forma que ellos consideren. Tenemos experiencias de diferentes comunidades autónomas, experiencias donde existe el contrato programa con cada una de las universidades y nosotros asumimos el compromiso de rendir cuentas a la sociedad. También existe el compromiso de tener un plan plurianual de financiación. Cualquiera que sea el mecanismo tiene que ser la primera urgencia que tenga este gobierno, si quieren que las universidades continuemos siendo agentes y motores de transformación social.

Los aspectos que se van a priorizar el próximo curso, ¿cuáles van a ser?

Lo primero que vamos a priorizar es la cuestión de la financiación. Sabéis que la UJI, por primera vez en su historia, cierra con déficit los presupuestos. Eso nos ha obligado a tener que tomar algunas decisiones que no han sido fáciles, pero lo hemos hecho por responsabilidad institucional y por no engañar a nuestra comunidad universitaria. Es la primera vez que no hemos sacado contratos a tiempo completo porque no podemos garantizar que esas personas que se incorporan por primera vez a la universidad van a poder continuar en nuestros campus. Nuestro plan de acción de gobierno continúa, está presente para abarcar todos los ámbitos, la formación, la investigación, la transferencia, pero esto va tener que estar condicionado a los avances del gobierno actual, que todavía puede tomar decisiones, y a lo que el futuro gobierno nos facilite en relación con la financiación.

¿Qué proyectos que se han apartado este curso confía en que se puedan retomar con la financiación adecuada?

Pues la estabilización del profesorado, una mayor estabilización para el personal de administración y servicios, las becas para el estudiantado, en cuanto a los colectivos universitarios. Además, hay equipamientos de investigación que hemos tenido que parar a la espera de tener noticias. En el ámbito de infraestructuras, de nuestro plan propio de inversiones, solamente hemos puesto en marcha aquellos que venían con financiación externa o que ya estaban iniciados y priorizando los que tienen que ver con docencia, investigación y eficiencia energética. Los documentos están preparados. Nuestro plan de acción de gobierno sigue vivo, sigue consensuado con la comunidad universitaria pero estamos a la espera de esos compromisos y todavía hay tiempo para que se cumplan.

Esta próxima semana en Benicàssim va a tener lugar un curso de verano con la CRUE sobre la Universidad y el territorio, ¿cree que es clave para tener una universidad fuerte para ayudar al territorio? ¿Por qué?

A esta pregunta respondería que hiciéramos una encuesta en la sociedad de Castellón y les preguntara ¿qué pasaría si la UJI no se hubiera creado y qué aporta la UJI al territorio? Creo que las respuestas serían unánimes, lo fueron en el pasado y son actualmente. El apoyo de la ciudadanía a la UJI es incuestionable. Para nosotros es motivo de satisfacción que CRUE y el ministerio hayan elegido precisamente Castellón para realizar el curso sobre universidad y territorio, porque implica la importancia que tenemos las universidades en un territorio como el nuestro, con nuestras características, el impacto que tiene en la formación. ¿Cuántos estudiantes no hubieran podido estudiar si no hubieran tenido la universidad de Castellón? También hay que valorar el impacto de la investigación en nuestro entorno, la importancia de la relación universidad/empresa y empresa/universidad. El viernes celebramos 30 años de la FUE donde acudieron nuestros patronos que día a día nos apoyan. Por lo tanto creo que es incuestionable el papel de la universidad en el territorio y que se reconozca este papel que jugamos las universidades no únicamente por la sociedad de Castellón, sino también por aquellas personas que tienen responsabilidades políticas.

¿Cree que debería modificarse tal y como está regulado el tema de que se pueda cotizar a la Seguridad Social por las prácticas?

Exactamente lo que nos preocupa a las universidades es que tenga un impacto negativo en la oferta. Hasta ahora, las prácticas han sido un valor añadido en nuestros planes de estudio. Nuestro estudiantado, como parte de la formación, tiene una formación teórica y una formación práctica. Esa formación práctica le da una visión mucho más integral en su proceso formativo, le facilita conocer entornos reales y propicia esa inserción laboral. Por eso las prácticas son un punto fuerte. Nuestra mayor preocupación en estos momentos es que estamos encontrando reticencias por parte del sector empresarial, por parte de las administraciones públicas para hacer efectiva esa medida. Por ese motivo nuestra intención es, y así lo estamos repitiendo, pedir una moratoria para que esta medida se haga con todas las condiciones, con todas las garantías y, lo más importante, que no perjudique a nuestro estudiantado, esa es nuestra mayor preocupación.

La Universidad Politécnica de Valencia es un ejemplo de internacionalización ¿es la asignatura pendiente para el resto de Universidades?

Cada universidad tenemos nuestro perfil, sería un error que nos comparáramos entre nosotras. La fortaleza del sistema universitario y en este caso del sistema universitario valenciano, es lo que aportamos cada una de las universidades al conjunto del sistema. En el caso de la provincia de Castellón, la UJI es una universidad comprometida con su formación, tiene capacidad investigadora. Como bien indican los ránkings, que nos sitúan en el 5% de las mejores universidades del mundo. Y eso es importante teniendo en cuenta nuestro tamaño. Apostamos por la transferencia del conocimiento en todos los campos, tanto en el ámbito tecnológico, como en el social y eso es una fortaleza. También somos una universidad con vocación internacional y prueba de ello es que somos una de las 31 universidades de España que estamos integradas un consorcio europeo, es decir, que participamos en las alianzas europeas de universidades. Lo que sí es cierto es que cada universidad tenemos un perfil característico y la suma de esos perfiles es lo que fortalece nuestro sistema universitario español y en este caso el de la Comunitat Valenciana.

Existe un problema de muchas personas que vienen de Latinoamérica que tardan años en conseguir la homologación de sus títulos. Mavi Mestre (UV) defendió recientemente la necesidad de alcanzar acuerdos con las universidades de origen para que estos migrantes puedan llegar a ejercer aquí ¿está usted de acuerdo con la idea?

Es cierto que todavía queda trabajo por hacer en materia de homologación, aunque desde el Ministerio se ha avanzado esta legislatura. Estamos en el camino. Va a haber una mayor agilización gracias a todos los procesos de digitalización. Además cada una de las universidades estamos incrementando los contactos y los convenios con las diferentes universidades. Es importante intensificar los convenios de colaboración con universidades iberoamericanas, asiáticas y africanas para consolidar cada vez más estos espacios de cooperación. Además, fortalecer todavía más lo que ya es nuestro ecosistema natural universitario, que es Europa.