La inflación frena en Castellón, pero los alimentos cuestan un 11,9% más

Los precios encaran el verano cuesta abajo. El mes de mayo cerró en Castellón con un descenso del IPC del 0,2%, lo que sitúa la inflación en el 3,3% frente al mismo mes del año pasado, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una moderación que se debe principalmente a la caída del precio de los carburantes. Sin embargo, y pese que echar gasolina o encender el aire acondicionado es más económico que hace justo un año, llenar la nevera sigue siendo un quebradero de cabeza para la mayoría de las familias de la provincia. Y eso que los precios de los alimentos han quitado el pie del acelerador.

Durante el mes de mayo, la cesta de la compra (incluye alimentos, pero también bebidas no alcohólicas) aumentó en Castellón un 0,6% respecto al mes anterior, con lo que la tasa interanual se sitúa ahora en el 11,9%. Y eso en la práctica significa que entrar en cualquier supermercado y comprar pan, fruta, verdura, carne o productos lácteos continúan costando casi un 12% más.

Aunque el coste de los alimentos sigue por las nubes, la buena noticia es que los precios se van moderando poco a poco y están lejos de los alcanzados durante el mes de febrero, cuando la cesta de la compra costaba un 17,3% más. No obstante, esa caída no es suficiente y el Gobierno ya ha anunciado que mantendrá las rebajas fiscales a los alimentos de primera necesidad más allá del 30 de junio previsto inicialmente. «La rebaja del IVA de los alimentos se mantendrá en tanto en cuanto no lleguemos a niveles de precios más indicados», avanzó esta misma semana la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que rehusó concretar el tiempo de duración.

De los 22 productos de la cesta de la compra que el INE analiza en la Comunitat, más de la mitad moderaron sus precios durante el pasado mes de mayo. Es el caso, por ejemplo, del pescado fresco y congelado (-1,5 %), el pan (-0,3%), los huevos (-0,2%) y, sobre todo, las legumbres y hortalizas (-6,5 %). En cambio, hay otros alimentos que se resisten a bajar de precios. Así, las frutas frescas elevaron sus precios un 9,6% respecto a abril, mientras que el aceite subió un 1,2 %, las patatas lo hicieron un 1,5 % y la carne de cerdo un 0,5 %.

La ropa también sube

El alza de la fruta o el aceite de oliva están detrás del ligero incremento que sufrieron los precios de los alimentos en Castellón durante el último mes, pero no son los únicos productos que aumentaron de valor. La ropa y el calzado elevaron su coste un 1,5% y en tasa interanual se sitúan en el 4,7%. La sanidad y los restaurantes y hoteles también evolucionaron en la misma dirección y se incrementaron un 0,7% y un 0,4%, respectivamente.

Si la inflación se frena en Castellón es fundamentalmente gracias a la caída de la energía. El gas, los carburantes o la electricidad anotaron en mayo una disminución del 0,5% y ya son un 13,2% más baratos que hace un año. En lo que va de 2023, además, llenar el depósito o encender la lavadora cuesta un 6,6% menos. Otros artículos que bajaron de precio en el último mes fueron el tabaco y las bebidas alcohólicas (-0,4%) , el transporte (-1,9), las comunicaciones (-0,1%) y el ocio (-0,8%).

A nivel nacional, el encarecimiento de la cesta de la compra se volvió a ralentizar en mayo, por tercer mes consecutivo, con un descenso de entono a un punto, si bien se mantiene en el 12%, todavía en nivel de los dos dígitos. Como consecuencia de esta evolución y el descenso de los carburantes y la electricidad, la tasa anual bajó al 3,2%, la cota más baja desde hace casi dos años, y el indicador armonizado, que es el que se utiliza para comparar con el resto de países comunitarios, se ha situado en el 2,9%, lo que coloca a España entre los países con menos inflación de la Unión Europea, situada por debajo del 3%.