Ya no sabe a que puerta llamar: "Mi hijo diabético necesita una enfermera en el colegio"

Ya no sabe a que puerta llamar para que las administraciones atiendan su petición. Vanesa Fernández reclama que el colegio público de Betxí al que asiste su hijo de cinco años tenga una enfermera escolar para que pueda atender en horario lectivo los problemas de salud que sufre el pequeño, que padece diabetes. «Todos se pasan la pelota y nadie resuelve este problema, el ayuntamiento dice que es cosa del colegio, el centro de la Conselleria y así sin darme una solución», lamenta.

«Mi hijo no ha ido hasta este año al colegio porque tenía el azúcar muy descompensado, pero este curso ya ha ido y no puede seguir pasando lo que ha sucedido porque el año que viene hará Primaria», explica Vanesa. «Suele tener desajustes y la única opción del centro es llamarme a mí, que no puedo hacer nada pendiente del teléfono móvil, o llamar al 112 para que vaya la ambulancia al colegio», indica, al tiempo que insiste en que, por el bienestar de su hijo y de otros escolares con problemas de salud, el centro debería tener enfermera escolar.

«El curso que viene las clases son obligatorias y mi hijo no puede estar de manera asidua teniendo que marcharse de clase, cuando con una enfermera el control de su diabetes sería el correcto y no habría necesidad de que tuviera que ausentarse del colegio», señala Vanesa.

«Necesitamos una solución, no puedo estar siempre con el corazón en vilo esperando a que me llamen por teléfono cuando con una enfermera en el colegio esto estaría resuelto», subraya.

Conselleria de Educación

Desde la Conselleria de Educación han explicado que el personal de enfermería «no es personal educativo si no sanitario y, por lo tanto, depende la Conselleria de Sanitat». «En el caso de los centros educativos públicos, Salud Pública ha descartado la contratación de personal de enfermería escolar y ha asignado a cada centro educativo un centro de salud de atención primaria. El personal médico y de enfermería del centro de salud es quien se encarga de atender las urgencias y las necesidades del alumnado con enfermedades crónicas», han detallado fuentes de la Conselleria de Educación.

Solo cuatro sanitarias en los colegios de Castellón

Y es que, como ya informó Mediterráneo, solo siete de los más de 180 colegios públicos y concertados de la provincia cuentan con la figura de la enfermera escolar. Solo los de educación especial disponen de este recurso sanitario. De todos modos, solo son cuatro las profesionales contratadas ya que son dos las que cubren los cuatro centros educativos de Castelló que tienen esta figura sanitaria y otras dos las tres escuelas de Segorbe.

En concreto, los centros que disponen de este servicio son, en la capital de la Plana; Guitarrista Tárrega, San Agustín, Carlos Selma y Illes Columbretes. Está promovido por el Ayuntamiento y el Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS) y financiado por el consistorio.

Los otros tres centros están en Segorbe: el colegio público Pintor Camarón y los concertados de La Milagrosa y Seminario.

Asociaciones de padres y madres, sindicatos docentes, partidos políticos y organizaciones colegiales siguen exigiendo al Gobierno autonómico valenciano la implantación de este servicio en todos los centros públicos de la región.

Según el Consejo General de Enfermería, el año pasado había una enfermera escolar en España para cada 8.497 alumnos contando todas las etapas educativas hasta llegar a la universitaria.