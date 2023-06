Han sido las dos mejores estudiantes de Castellón tras una Selectividad que ha batido récord de aprobados y de nota media. En concreto, la nota de la prueba de acceso a la Universidad (PAU) más alta (9,75) corresponde a Ana Pérez Herrero, alumna del IES Alto Palancia de Segorbe, mientras que la NAU más alta (9,836) la ha logrado una estudiante del Torrenova, Inés Balaguer Contelles.

Estoy temblando

Ana Pérez Herrero confesaba este viernes: «Estoy ahora mismo temblando porque no me lo esperaba». «Sí que es verdad que cuando salía de los exámenes notaba que me había salido muy bien y que muy mal no podía ir», admite.

¿Su secreto? Esfuerzo y dedicación

A la hora de explicar su secreto para obtener estos buenos resultados, Ana señala que «mucho esfuerzo y dedicación»: «Las dos semanas antes estuve estudiando a tope. Los primeros días, me los tomé con más calma porque acabábamos de salir de los exámenes y estuve más de relax, pero la de antes estuve a tope. Me hice un calendario planificando una lista de lo que me tocaba estudiar cada día», refleja.

Doble grado

Ana Pérez, que nació y creció en el Mas de Noguera, tiene claro qué carrera quiere estudiar tras el instituto: «Creo que voy a hacer un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual, seguramente en Madrid», declara.

Sus hobbies

Pero Ana Pérez no solo dedica su tiempo a los estudios, también tiene sus hobbies: «Me gusta leer, también pintar. He hecho el Bachillerato Artístico. También me gusta pasar tiempo con los amigos, así como pasar tiempo en la naturaleza, con mis ovejas», asevera esta joven.

También tiene claro cómo va a celebrar estos excelentes resultados: «Este verano vamos a ir a Madrid a celebrarlo y a descansar, sobre todo».

Agradecimiento

Ana Pérez quiso dedicar unas palabras de agradecimiento a su familia y amigos por su apoyo de estos años y de siempre. Además, también quiso recordar al centro donde ha estudiado, el IES Alto Palancia de Segorbe: «Por haberme enseñado tanto y haberme ayudado a ir más relajada a las pruebas porque sabía que ellos me han ayudado un montón a conseguir el esfuerzo», añade esta joven.

Doble Alegría para Inés

Alegría por partida doble para Inés Balaguer Contelles, la alumna del colegio Torrenova de Betxí que ha obtenido la nota de acceso a la universidad (NAU) más alta de Castellón (9,836). A los excelentes resultados académicos se une que ayer celebraba su 18 cumpleaños.

Con diferencia, el mejor regalo de cumpleaños. "No lo esperaba para nada", señalaba la joven, que vive en Betxí. «Secreto no hay, me he esforzado un montón durante dos años, he tenido unas profesoras súper bien, el apoyo de mi familia, de mis amigas y también el factor suerte, porque mucha gente se habrá esforzado lo mismo que yo e igual no ha podido tener la misma nota», declara.

Todavía no tiene muy claro qué carrera va a elegir, aunque seguro que no tiene ningún problema. «Mi idea era ir a Selectividad y con la nota decir a ver en qué entro. Pero ahora puedo entrar en muchas cosas, así que lo tengo que pensar», señala.

¿Un doble grado?

«Mi idea era hacer un doble grado en Derecho con algo más... Pero ese algo más no lo tengo claro. Administración de Empresas, Economía, Relaciones internacionales.... Lo tengo que pensar bien», señala.

La buena noticia le ha llegado de escapada en Madrid con su prima Chelo y de vuelta a Castellón. Ha querido mostrar su más sincero agradecimiento a sus profesoras. «Lo pasé muy mal en Selectividad y estuvieron siempre apoyándome y gracias a ellas que lo saqué», dice.

También a su familia. «Mi madre me ha ofrecido un apoyo incondicional y ha sido indispensable», agrega. Además, ha querido mencionar a su amiga Teresa Bordils, diciendo que «se ha esforzado muchísimo durante todo el año y estoy segura de que va a conseguir todo lo que se proponga», aseveró.

Y no podía faltar un cariñoso mensaje «gracias a mi prima, Chelo Albiach, que se ha convertido en mi principal ejemplo de superación y de valentía durante estas últimas semanas».