La Nit de Sant Joan llega este año a Castellón con tres días de fiesta consecutivos bajo el brazo, el arranque de la campaña estival con los primeros turistas, la alerta por los mosquitos nocturnos y las ganas de celebrar, con un sinfín de oferta de ocio nocturno, más que nunca, en el segundo verano pospandemia. Mediterráneo ha contactado con los ayuntamientos del litoral, de norte a sur, para dar a conocer los dispositivos de tráfico y limpieza, y la oferta de actividades programada para esta vigilia del 23 al 24 de junio, cargada de rituales de hogueras y baños en el mar, la más corta y mágica del año. El 24, esta vez sábado, es festivo en el calendario.

La fiesta de la Nit de Sant Joan será uno de los primeros actos festivos con los que se estrenen las nuevas corporaciones. El grueso de ayuntamientos lo ha dejado todo atado, aunque otros equipos han planeado introducir nuevas actividades. Para el 24 de junio, sábado y festivo de Sant Joan, se dará la circunstancia de que el comercio estará cerrado pero es uno de los festivos marcado en el calendario como aperturable. Así lo anuncian las grandes superficies, algunas ultimando rebajas.

El Jefe del Servicio Provincial de Costas en Castellón, Fernando Pérez, aclaró los aspectos de la normativa sobre esta noche especial de Sant Joan. «El uso de la playa es libre y pública; y la Administración responsable de su limpieza, higiene y salubridad son las entidades locales. Los ayuntamientos pueden fijar las condiciones que estimen pertinentes en orden a garantizar que la utilización de las playas y de los lugares públicos de baño no interfieran en un adecuado estado de limpieza, siempre y cuando esas condiciones respeten el principio de uso público».

Y desde el Servicio Territorial de Aemet en la Comunitat, el jefe de Climatología, José Ángel Núñez, avanzó que esta semana y en general de cara a San Juan, no se esperan muchos cambios en el clima, «solo alguna tormenta aislada en el interior en este inicio de semana». En general, según destacó Núñez, se espera «un tiempo estable y pocas nubes». «Las temperaturas serán cálidas y más altas de lo normal. Los días 23 y 24 se prevén entre 32 y 33 ºC en el litoral por el día, y también noches cálidas, con mínimas de 23 a 24 ºC», indicó.

El ritual mágico del fuego y baño purificador llega a las playas con una completa oferta de ocio para todas las edades En Castelló, Vinaròs y Nules coincidirá con sus fiestas locales. De norte a sur, esta es la agenda prevista:

Vinaròs: Orquesta y grupos en el festival Platjafest

En Vinaròs no hay horario de uso de las playas para Sant Joan, que como es tradicional, coincide con el día grande de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere (del 22 de junio al 2 de julio), y atrae turismo de Cataluña, la comarca, resto de la Comunitat, Aragón, Madrid y País Vasco. Se permite el acceso y el baño sin restricciones. Lo que no se suele hacer desde hace años son hogueras en ningún punto del término, y tampoco esta vez. Sí hay un dispositivo especial de limpieza para ese día y todos los de la Fira i Festes, al haber cada noche verbenas o conciertos. En la noche del 23, actuará la orquesta Diamante en el entoldado del puerto; y en el Platjafest de la playa del Fortí, La Tribu, Ivan RF y Geri. La junta de seguridad y tráfico se celebrará este martes, 20 de junio. No habrá el 23 noche piromusical, ya que en Vinaròs es el último día de fiestas, el 2 de julio. Informa: Xavier Flores.

Benicarló: Cena y baño sí, pero no se permite hacer fuego

Benicarló prepara un dispositivo especial con más patrullas en la zona marítima. Se cortará parte del paseo litoral y de la avenida Marqués de Benicarló (desde rotonda de Ticana a plaza Mariano Miquel i Polo). En las playas la gente podrá cenar y se podrá bañar pero no se podrán encender hogueras. A las 23.00 h., se encenderá la hoguera; 23.15 h., en el Morrongo, fuegos artificiales; y 23.30 h., grupo Marengo en la explanada de la lonja del puerto. El 24 por la mañana se activará el operativo de limpieza; y se celebrará la feria gastronómica en el paseo Manuel Azaña; y actividad náutica con degustación de coca y mistela. Informa: Alba Boix.

Peñíscola: Gran hoguera y grupo musical de habaneras

En Peñíscola no hay tradición de pasar la Nit de Sant Joan en la playa. No está prohibido pero nadie hace hogueras. El Ayuntamiento encenderá una en la playa sur, donde habrá concierto de habaneras y se concentrará la gente tras cenar para ver fuegos artificiales y mojarse los pies. El dispositivo policial es ya el propio del verano, con refuerzos. La playa se limpia ya a diario con maquinaria y se refuerza la recogida manual. Es ya un fin de semana de alta ocupación turística de Cataluña --ya con vacaciones escolares-- y Comunitat. Llegan propietarios de apartamentos desde Aragón o Madrid. Informa: Alba Boix.

Alcalà de Xivert: Batukadas y prohibido el cristal en las playas

Las actividades se concentrarán en Les Fonts. La hoguera se quemará a partir de las 00.00 horas, estando presente una dotación de bomberos y Policía Local. Antes, actuará un grupo de batukada en la plaza Vista Alegre (19.30 h.) y en el puerto de las Fuentes (23.00 h.). Sobre las 23.15 h., espectáculo de fuegos con Alcozancos en la playa de Les Fonts. Se permiten hogueras y baños, pero la Policía vigilará que no se acceda a la playa con botellas de cristal para evitar incidentes. Informa: Juan F. Roca

Torreblanca: Discomóvil frente al mar y dos hogueras

Torreblanca prepara muchas actividades, musicales en su gran mayoría, y dos hogueras con fuegos artificiales. Una en el centro (00.00 h.) y otra en la playa de Torrenostra (00.10 horas). Brigadas municipales y Policía Local velarán por la seguridad. Habrá una discomóvil a primera línea del mar. Informa: Juan F. Roca

Ribera de Cabanes: Un ‘pa i porta’, baile y las típicas hogueras

En Cabanes, en Torre la Sal, se ha organizado un i porta, con baile y hogueras. Es una playa pequeña pero recibe a visitantes de Orpesa, Torreblanca, Cabanes y pueblos del interior, más los turistas que ya han llegado.

Orpesa: Orquesta, hogueras y divertidos correfocs

A partir de las 20.00 horas, se podrá acceder a la playa para cenar . Se permite hacer hoguera respetando no llevar palets ni objetos afilados, no es necesario permiso previo y se acota la playa de Morro de Gos. La Policía vigilará el paseo marítimo; y hay dispositivo de limpieza al día siguiente. Se prevé orquesta, correfocs y encendido de la hoguera del ayuntamiento. Se esperan visitantes de Madrid, Castellón, Zaragoza y País Vasco. Informa: Eva Bellido.

Benicàssim: Pirotecnia, música y reparto de ‘cocas’

En Benicàssim se prepara una agenda de eventos por playas. En el Torreón, a las 22.00 h., salida de dolçainers y tabaleters por les Creus hasta el anfiteatro Pepe Falomir; desfile de bailes tradicionales con el Grupo de Danza el Cremaller y reparto de Coca de San Juan (22.30 h.) y castillo de fuegos artificiales (00.00h.). En la Almadrava, orquesta Pompeya frente a Villa Ana y reparto de coca (23.00 h.). En Eurosol-Heliópolis, junto a restaurante Belumar, actuación de Resilientes y reparto de cocas (00.00 h.). En Heliópolis, discomóvil frente a apartamentos Playa Sol (22.00 h.) y pirotecnia y reparto de coca de San Juan (00.00h). Acerca de si es necesario permiso para hacer las hogueras, desde el consistorio no se han pronunciado. Informa: Eva Bellido.

Castelló: Un TRAM nocturno, botafocs y conciertos

En la Nit de Sant Joan se activa un TRAM nocturno para las fiestas y se prolonga hasta el 2 de julio. El acceso al parking de la playa del Gurugú será hasta las 21.00 horas. Se preparan diferentes actos del consistorio, Federación de Collas y colla Cagarrós. Entre otros actos, en el Grau, a las 19.00 h se planta la hoguera y se recibe la llama del Canigó. A las 20.00 h., mascletà de Peñarroja en la calle Sardina; y actuación de Pascumen y Blasckpop en la Pacheca. Luego, concierto extraordinario de la Coral Sant Pere en La Marina (20.30 h.); encendido de hoguera con muestra de Botafocs con pirotecnia en la plaza del Casal Jove (22.30 h.); macrofestival dance Grau Fest en la calle Trabajadores del Mar (23.00h.); desfile de disfraces (23:30 h.); y a la misma hora, conciertos de Coca Malfeta y Esquadró de mitjanit, en la plaza la Panderola.

Almassora: Hogueras, actuaciones musicales y correfoc

Almassora prepara una hoguera en la zona del Mercat, con actuación y correfocs. Y al día siguiente, 24, pa i porta en la plaza Botànic, con correfoc, castillo de fuegos artificiales, hoguera y actividades. Para la Nit de Sant Joan, en la playa, el chiringuito la Mar Salá amenizará con el grupo Simago Lemons (23.00 h.) en Benafeli. Se esperan pequeñas hogueras y picnics de particulares en la arena.

Burriana: El dispositivo de tráfico se adapta a las obras

A partir de este lunes se van a estipular los detalles del dispositivo de Sant Joan. El de tráfico estará adaptado a las obras de la avenida Mediterránea. Desde Pascua se está trabajando en la zona y abriendo zanja. La semana pasada se cerró el tramo de Burrifornia a casi la primera entrada del Arenal y se va a intentar cerrando los tramos Estará perfectamente señalizado para que todo transcurra con normalidad. En Burriana siempre se ha permitido el encendido de hogueras y no se ha de registrar en el Ayuntamiento. Sí está prohibido en entornos naturales como el Clot. La gente se concentra mucho en el Arenal y los chiringuitos están ya todos en marcha. Las playas ya están equipadas ya con vestuarios y aseos. Informa: Isabel Calpe

Nules: Chiringuitos y toro en el barrio de Sant Joan

En Nules estarán abiertos los chiringuitos, aunque no hay tradición de hogueras en la playa. ES más, la fiesta de Sant Joan se concentrará en el pueblo, en el barrio donde son fiestas y justo el 23 hay previsto un toro embolado (23.30 h.). Informa: Mònica Mira

Moncofa: El grupo Lia-Te reparte balones y camisetas

En Moncofa la Nit de Sant Joan empieza a las 23.00 horas con un pasacalle aderezado con una batucada y correfoc, a cargo de Dracs d’Uixó, en la avenida Mare Nostrum. Luego, fiesta con grupo musical en Camí Cabres (23.30 h.), encendido de la hoguera del ayuntamiento en la playa Grau, de la plaza Ruiz Picasso. A las 00.00 h. tradicional baño. Y a las 00.15 h., III Festival de dj’s de Sant Joan, con los locales José Cabedo (residente en Malibú Ibiza) y Álex Villa (de Jaleo Castelló). Además, el grupo de animación Lia-te, repartirá entre el público balones de playa, camisetas y colchonetas. Barra a cargo de la peña El Peló y Fum i Flit. Todo en la avenida Mare Nostrum (zona Masbó). Informa: M. À. S.

Xilxes: San Juan Fest, con dj y más ocio el sábado

El Ayuntamiento de Xilxes y la comisión de fiestas de Sant Vicent 2024 organizan San Juan Fest en la plaza de la Armada de la playa. El día 23 se ha previsto una disco-móvil con José dj Ouza y el sábado, 24, a las 19.00 h., dj Arturo; cena popular (21.00 h.); y Okiki Fest (23.00 h.). Informa: Miguel À. Sánchez

La Llosa: Cena solidaria y abren al público la piscina

En el casco urbano, Ayuntamiento de la Llosa y parroquia han organizado una cena solidaria en la noche del 23 de junio, destinada a recaudar fondos para la rehabilitación de la iglesia. Además, se abrirá la piscina para que la gente se bañe, se encenderá una hoguera y se amenizará la noche con discomóvil. El 24 de junio los jubilados celebran un almuerzo popular, y el 25, fiesta religiosa.

Almenara: Cena popular a base de sardinas y conciertos

Almenara celebra la noche de San Juan con la cena popular (sardinas, bebida y rifa) de la Falla Plaça els Pescadors, por un tíquet de 3 euros (21.00 h.), Actúa Efraín Castellón (23.00 h.) y dj Fran Gomis. Informa: M. À. Sánchez