Uno de los acicates para que muchas parejas decidan pasar por el altar es la luna de miel, aunque lo cierto es que el viaje de novios ha evolucionado considerablemente desde tiempos pretéritos. Quién no ha escuchado la historia de los recién casados no hace tantos años que lo celebraron con una breve estancia en ciudades como Madrid, Barcelona o hasta Valencia, a las que llegaron con su propio coche desde distintos puntos de la provincia de Castellón. Se puede decir que Aída y Pablo, dos jóvenes de la Vall d’Uixó, están justo en el polo opuesto a estas experiencias.

La publicista y el enfermero se casaron en 2019, pero su luna de miel no iba a ser la tradicional. De hecho es ahora cuando están disfrutando del viaje de sus vidas, una expedición que se prolongará durante un año y que les llevará a dar la vuelta al mundo. Por el momento ya han recorrido Suramérica y Centroamérica, se encuentran en Hawái y se disponen a volar hasta Australia para seguir su viaje por distintos países de Asia.

Un presupuesto ajustado

Teniendo en cuenta que tuvieron que pedir una excedencia en sus respectivos trabajos, por lo que durante todo este tiempo tendrán que tirar de ahorros al no percibir euro alguno, la pareja está apostando “por viajar lo más barato posible, tenemos pensado gastar unos mil euros al mes cada uno y para eso buscamos los alojamientos más económicos y viajamos en transporte público siempre que podemos”.

Admiten también que en Australia o Hawái, donde se encuentran ahora, su presupuesto inicial se puede superar considerablemente, por lo que tienen que ingeniárselas para seguir disfrutando de la experiencia sin pasar apuros monetarios: “Aquí es todo carísimo, pero hacemos ‘woofing’, que significa vivir en una granja a cambio de ayudar en las tareas diarias”. La pareja trabaja así unas cuatro horas al día y a cambio reciben alojamiento y comida: “Así el gasto es mínimo porque la propietaria nos deja el coche para visitar la isla durante el tiempo libre que tenemos”.

Pablo Mestre y Aída Moreno reconocen que en su entorno las reacciones a su viaje han sido diversas. “Mi madre me dijo que le hubiera gustado hacerlo en su día, pero la madre de Pablo no estaba tan convencida, es la que peor lo pasa aunque vino a vernos a Colombia y se quedó más tranquila al ver que no es tan peligroso como lo pintan y que somos responsables”, admite la publicista valldeuxense.

Cuando preguntamos a los recién casados por lo mejor y lo peor de lo vivido hasta ahora, entre lo más enriquecedor se quedan con el Salkantay Trek, una especie de Camino de Santiago que te lleva hasta el Machu Picchu: “Fueron cinco días por nuestra cuenta y pasas de la nieve de la alta montaña a 4.000 metros de altura a la jungla. Fue duro, pero muy satisfactorio”. También disfrutaron de su estancia en el Amazonas, aunque fue precisamente en uno de los ríos más largos del mundo donde vivieron una experiencia no tan buena: “Los mosquitos del Amazonas eran una pesadilla. Estaban siempre a tu alrededor, por más repelente que te pusieras, y pese a ir todo tapado con un calor de muerte, te acababan picando igual. Estuvimos tres días sin ducharnos para evitar las picaduras y fue lo más incómodo del viaje”.

También echan de menos, como no podía ser de otra forma, “comer una buena paella”, aunque Aída se ha adaptado perfectamente al lugar a nivel gastronómico: “En Sudamérica lo mejor que tienen es la fruta y me he hecho vegetariana. Ya comía poca carne antes, pero ahora solo pruebo algún plato muy típico que no me quiero perder como las pirañas del Amazonas”.

Si tuvieran que recomendar uno de los países visitados hasta ahora se quedan con Perú: “Nos ha encantado también Argentina, pero es muy grande y para estar poco tiempo te quedas muchas cosas por ver. Perú es muy completo y accesible, aunque la gente es un poco pesada al depender demasiado del turismo”.