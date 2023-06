Además, el repunte se sitúa en casi un 60% si se compara con el año anterior, en que se otorgaron 1.679 (ver cuadro adjunto).

Marruecos encabeza con diferencia el listado, con 1.403 nuevos ciudadanos españoles; le sigue Rumanía, con 250; y Colombia con 164.

A la hora de explicar las causas del incremento, Yasmine Vargas, presidenta de la oenegé Un solo corazón, indicó a Mediterráneo que desde los años 2013 y 2014 había nacionalidades retenidas, lo que se vio agravado con la pandemia del covid. Por tanto, señaló, había gente que la pidió hace 4 ó 5 años y ahora se habría resuelto su solicitud.

Otro factor es la lentitud de los procesos relacionados con extranjería, como renovación de permisos de trabajo o de la tarjeta de residencia, que llevan a muchos a solicitar la nacionalidad española para ahorrarse este proceso, que suele ser muy lento. En el caso de los colombianos, pueden pedirla a partir de los dos años de obtención de la residencia permanente.

Por último, mencionó que el endurecimiento de los requisitos con respecto a 2002/2008, que lleva a muchos a pedirla en cuanto cumplen los dos o tres años de residencia legal, pues la demora va a ser de entre cuatro y ocho años.

Por su parte, el graduado social y expresidente del colegio que representa a estos profesionales, Benjamín Beltrán, ofreció dos versiones al repunte. Uno, debido a personas que llevan mucho tiempo en España y ante el caos en los trámites relacionados con la residencia en Policía y en la renovación han empezado a pedir la nacionalidad. Y otro, de personas que por problemas políticos en su país de origen tienen tarjeta de asilo.

Desde el colegio de abogados, su presidente, Manuel Mata, valoró que «es evidente que la presión que hemos desplegado ha tenido un efecto positivo». Recordó la labor del órgano colegial intentando visibilizar el grave problema que afectaba a todos estos ciudadanos.

El colectivo rumano es la principal comunidad de expatriados en Castellón, pero es el segundo en solicitudes. Estos ciudadanos europeos requieren diez años de residencia legal ininterrumpida en España para solicitarla.

Manuel Paduraru, presidente del Instituto Hispano Rumano y ex concejal, recordó que «todavía no se puede pedir la doble nacionalidad porque no se ha firmado el convenio entre Rumanía y España. En noviembre, en una reunión bilateral en Castelló se anunció, pero todavía no se ha llegado a un acuerdo definitivo».