Hablan las alumnas del grado en Videojuegos de Castellón

María Beatriz Villar está finalizando el último curso del grado de Desarrollo de Videojuegos de la UJI. "Desde pequeña me han llamado la atención los ordenadores, siempre estaba trasteándolos y probando programas. Además, de toda la vida he sido creativa y me ha gustado crear cosas nuevas, llevo dibujando desde que soy una niña. Así que cuando me tocó decidir qué estudiar quería algo que mezclase el arte y la programación y encontré esta carrera. Me llamó la atención porque me han gustado mucho los videojuegos también, he jugado con mi hermano toda mi infancia. Nunca me había planteado hacerlos como tal hasta que ví la carrera, pero cuando la encontré me pareció una opción muy interesante", señala esta joven.

Relacionadas Castellón amplía su oferta formativa en videojuegos