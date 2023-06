Alumna de FP de Castellón: "Siempre vienen a preguntar si trabajo de Mecánica realmente"

Esta es una historia de chicas que escogieron estudios que les apasionaban, sin importarles las barreras o convencionalismos. Que decidieron estudiar Automoción o Madera y Mueble, a pesar del escaso número de alumnas que los escogen.

La FP más masculina

Más de 12.000 personas han estudiado FP en Castellón este curso. El 43,5% son mujeres (5.449) y el 56,5% hombres (7.086). Sin embargo, hay títulos donde las féminas son una rara avis. Los casos más extremos son los ciclos medios de Mecanizado (una alumna de 42) o Instalaciones Frigoríficas y de Climatización (una de 65) o Electromecánica de Vehículos con 10 chicas de 255.

Mueble

Alba Ribes estudia 1º del ciclo medio de Instalación y Amueblamiento, de la Familia de Madera y Mueble en el Politécnico. «Lo elegí porque me llamaba la atención y, sinceramente, me gustó bastante. Aprendes mucho, aunque no lo parezca», señala. Este ciclo tiene 39 alumnos en la provincia, de los que solo cinco son chicas, según los datos de Conselleria. «En segundo se hacen las prácticas, pero yo hice carpintería en la básica y también realicé prácticas. La verdad es que te enseñan bastante y aprender mucho», añade.

De hecho, no duda en recomendarlo. «Es un ciclo que lo vale, tanto para chicos como para chicas», añade. Ella no lo duda. «Si tuviera que volver a elegir un ciclo, volvería a escoger carpintería. Me fascina crear mis propios muebles, es una sensación bonita, cuando acabas tu proyecto y ves lo bien que ha quedado, que lo hiciste con tus propias manos y desde cero», señala. De hecho, anima a que más mujeres «vengan a los ciclos de carpintería y los prueben. No es fácil, pero con empeño todo se puede conseguir», agrega.

Automoción

Por su parte, Alba López escogió Automoción en el mismo centro. «El mundo del motor es mi pasión desde pequeña. Me transmite mucha energía y emoción. Por eso no dudé un momento en decidir que quería estudiar Electromecánica. Lo que más me gusta de mi trabajo es la tranquilidad que me transmite y el ambiente que se crea, ya que todos nos movemos por la misma pasión». «Lo que más me ocurre diariamente es que cuando me ven las personas mientras estoy trabajando se sorprenden al ver que soy una chica. Siempre vienen a preguntar si realmente estoy trabajando de mecánica y me dan la enhorabuena por ello», indica Alba.

Carpintería

Mariana Beltrán tiene 32 años y ha finalizado también primero del grado medio de carpintería y amueblamiento. «Me apunté a este curso porque me encanta la artesanía y los trabajos manuales (también hago mis cosillas en cerámica, pintura, costura...). Y lo he estado compaginando con mi trabajo. Recomiendo este ciclo de FP a todo aquel que le guste la madera, se aprende un montón y es muy reconfortante», asevera. Y, si te gusta, como a mí, el olor a madera... Ya lo tienes todo. Animo a más mujeres a estudiar este ciclo. Este año éramos 4 de los 30 alumnos de clase y creo que debemos empezar a abrirnos camino en estos espacios protagonizados por hombres. Estamos igual de capacitadas para realizar estas tareas», reivindica esta joven.