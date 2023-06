Construcción y comercio acaparan las empresas ‘zombis’ en Castellón

La economía castellonense sustenta después de los dos años de pandemia, en los que los estímulos para el tejido económico han estado a la orden del día, a 735 empresas zombis. Este tipo de sociedades, consideradas así porque son incapaces de afrontar a través de sus ingresos sus gastos financieros, se han visto reducidas en un 4,67% en el último año.

La forma de sobrevivir con la funcionan este tipo de negocios es continuar adelante refinanciando de forma constante sus deudas, una situación que ha contado con un respaldo extraordinario en forma de la moratoria concursal aprobada por el Gobierno central, que tenía el objetivo de dar oxígeno a los negocios que atravesaban enormes dificultades como consecuencia del covid.

El capítulo de cierres ha sido en la provincia, en contra de la tendencia estatal, donde han visto incrementarse las firmas de esta naturaleza en un 2% en el mismo periodo, ha sido menos abultado que el previsto en su momento por expertos como el decano del Colegio de Economistas de Castellón, Jaime Querol, quien como muchos otros analistas advirtieron de los riesgos que podía suponer el mantenimiento de esta medida que eximía de la obligación de presentar un concurso de acreedores.

Según el último estudio publicado por la compañía Informa D&B, la provincia ha pasado de 771 empresas zombis en 2022 a las mencionadas 735 en estos momentos, de manera que se han producido 36 salidas de esta clasificación de viabilidad empresarial claramente cuestionada.

Estos son los sectores principales

En lo que se refiere a los sectores, el mismo estudio sitúa la construcción y actividades inmobiliarias, con 235 (siete menos que en 2022) como la actividad en la que hay más firmas que resisten solo a base de refinanciación, seguido del comercio, donde la reducción ha sido ligeramente mayor, de nueve negocios hasta la cifra es 165. En tercera posición se encuentran los servicios empresariales (85) y la industria (76), quinto lugar a pesar de que los últimos dos años han sido especialmente duros para la principal actividad en este apartado, la cerámica.

«Son empresas que están muertas y no lo saben, no son viables, pero por alguna razón siguen facturando», explica el economista Juan José Hernández. Con su supervivencia restan recursos a aquellas que sí están más afianzadas, tal y como ocurrió con el reparto de las ayudas directas que se entregaron en 2021 para que el tejido empresarial pudiera hacer frente a las pérdidas por la crisis del coronavirus. Unas subvenciones que no tuvieron en cuenta entre los criterios para su concesión la viabilidad de los negocios receptores.

Las firmas 'fantasma'

Además de este tipo de firmas, hay otro, catalogado también por Informa D&B, que hace un año estaban contabilizadas en Castellón cerca de las 15.000. Se trata de aquellas sociedades inscritas en el Registro Mercantil, que no desarrollan actividad comercial y que además no publican sus cuentas, de manera que, si bien existen a efectos estadísticos, lo cierto es que son verdaderas empresas fantasma.

La Comunitat alberga el 10% del total nacional

La Comunitat Valenciana albergaba en 2022 un total de 4.893 empresas zombis, el 10% del total en España, y se sitúa así en cuarta posición por detrás de Madrid, Cataluña y Andalucía, según el Estudio sobre las empresas zombis en España realizado por Informa D&B.

De las más de 47.000 empresas ‘zombis que existían en 2022 en España, solo un 6% ha cesado su actividad, el 46% permanece en la misma situación, mientras que cerca del 48% no presenta actualmente indicadores de sobreendeudamiento.

Desde Informa advierten de que el número de empresas ‘zombis’ se ha incrementado un 2% en 2023 desde el año pasado, aumento inferior al que se produjo entre 2021 y 2022, cuando alcanzó el 21%, lo que podría ser reflejo del impacto de la crisis sanitaria causada por el covid en el tejido empresarial de España.

«Las empresas que se pueden calificar como zombis en España se caracterizan por su reducido tamaño: un 83% son microempresas, cerca del 10% pequeñas, algo más del 4% medianas y no llega al 3% la proporción de compañías grandes», explica la directora de Estudios de Informa, Nathalie Gianese.

Por comunidades, Madrid es la que más empresas zombis alberga, con 9.323, lo que supone el 19,4% del total. Le sigue Cataluña con el 18,9%, es decir, 9.082 empresas. En tercer lugar, se encuentra Andalucía con un 10,5% (5.059 empresas) y Valencia con un 10% (4.893 compañías). Entre las cuatro suponen el 59% del total en el territorio nacional.