Los contratos de relevo para 'prejubilarse' no calan en Castellón

Pocos trabajadores de Castellón están optando por acogerse a la jubilación anticipada, reduciendo sus horas de trabajo, ya sea con un contrato de jubilación parcial o el de relevo, en el que otra persona (en paro o de la empresa) viene a completar el resto de horas. La dificultad de llegar a acuerdos con la empresa o el simple hecho de decidir seguir cotizando al 100% para no quedarse luego con una paga excesivamente baja son algunos factores, según valoran los propios sindicatos de la provincia.

En Castellón, según el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), se han firmado de enero a mayo solo 92 contratos relacionados con el retiro anticipado --de quienes cumplen requisitos, a consultar en la Seguridad Social-- y que optan por la jubilación parcial --de ellos, solo 12 con relevistas, que distan mucho y a la baja respecto a los 42 del año 2016 para el mismo periodo--. En conjunto, esos 92 contratos son la cifra más baja de los últimos cuatro años, tras el pico positivo de 130 que se dio en el 2022 y otro aún mayor, de 167, para ese mismo espacio de tiempo, en el año 2018.

El delegado de CCOO en Castellón, Albert Fernández, explicó: «Que la jubilación parcial cale más o menos en Castellón depende de muchos factores. Uno es que es una decisión personal, cumplir los requisitos en cuanto a años cotizados, y otra es que la empresa lo acepte y se llegue a un acuerdo. Y hay que hacer cuentas, porque cada mes que te jubilas anticipadamente pierdes una cantidad. Y no todo el mundo tiene un salario tan alto como para permitírselo y que le quede un sueldo decente».

Además, Fernández agregó: «Si un empleado pide la jubilación parcial anticipada el tiempo que tú no trabajas que puede ser un 30% de la jornada la empresa tiene que contratar a otra persona, un relevista, que trabaja esas horas. Y cuando ya te jubilas del todo, esa persona entra al 100% y la compañía debe aceptarlo en ese puesto o en otro. Y no siempre interesa». «A veces si es un empleado con mucha antigüedad con pluses personales altos, etc. el relevista no lo asume y a lo mejor ahí a la empresa sí le sale a cuenta porque a la larga se ahorra dinero. Es complicado», opinó.

¿Dónde es más frecuente?

El representante laboral añadió que este tipo de contratos de jubilación «suelen aceptarlos empresas potentes, en algunos puestos de Administraciones públicas pero no en todos porque tiene que ser interino que le interese el contrato parcial. No es fácil». Y luego en ocasiones son los comités de empresa los que bloquean, pues «hay puestos muy cotizados que cuando se plasme la jubilación al 100% querrían ocuparlos desde la plantilla, y si se lo queda alguien de fuera, pues tampoco se acepta».

Un proceso lento

Juan Gayubas, delegado del sindicato de funcionarios CSIF en la Administración General del Estado (AGE) en Castellón, indicó que «en CSIF tenemos especialmente dos casos en los que se compagina la jubilación con la actividad profesional. Por un lado, está el del personal laboral de la AGE. En este caso, los que lo solicitan deben cumplir varios requisitos, como tener la edad de jubilación y haber cotizado durante más de 37 años. El problema es que, en este caso, el procedimiento desde que se solicita hasta que se concede es bastante lento y tarda varios meses». Y añadió: «La Administración debe contratar a un reservista para que trabaje el 50% de la jornada laboral en sustitución de la persona que está compaginando su jubilación con la actividad laboral».

Más de 65 años y en activo

En la otra cara de la moneda, Castellón cuenta con 3.600 trabajadores mayores de 65 años en activo, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del 2023. Desde CSIF indican que «en el caso de los médicos, antes, en Castellón, sí había muchos que trabajaban más allá de la edad de jubilación. Pero estos años entre pandemia y la sobrecarga asistencial de hospitales y centrosde Atención Primaria, cada vez son menos los médicos que solicitan. En comparación con la prepandemia, en estos momentos se ha reducido entre un 30 y un 40% el número de médicos que solicitan prolongar su actividad profesional cuando les llega el momento de jubilarse».