Mascotas y verano en Castellón: roadtrips, hoteles antiestrés y locales 'dog friendly'

Llega el verano y los dueños de mascotas que se van de vacaciones buscan quien las cuide en su ausencia o bien alojamientos turísticos donde pernoctar que admitan animales. Castellón cuenta con cuidadores y residencias de todo tipo: desde auténticos resorts de lujo con grandes piscinas y peluquería a masías rurales con amplias pinadas donde pasear en libertad. Puedes apuntarlo a un campamento de verano o intentar encontrar una plaza en un centro antiestrés.

Desde el punto de vista del día a día del ocio estival, castellonenses y turistas pueden consultar en webs especializadas los locales dog o petfriendly (desde un bar a una heladería o un hotel), que admiten mascotas todo el año. El 29 de septiembre entra en vigor la ley de Bienestar Animal ya aprobada y tendrán la obligación, si es que optan por la no admisión, de indicarlo. Si no lo colocan, se sobreentenderá que sí aceptan. «Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre salud pública u ordenanzas municipales o normativa específica, en caso de no admitir la entrada y estancia del animal deberán mostrar un distintivo que lo indique, visible desde el exterior del establecimiento», señalaron desde la patronal turística.

Un censo de 143.000 perros

La memoria del Registro Oficial para la inscripción de los animales de carácter supramunicipal (RIVIA) constata que al cierre del 2022 en la provincia de Castellón había 143.561 perros de alta, la décima parte del censo de la Comunitat. De las nuevas altas de mascotas, 12.181, el 90%, son caninas; le siguen 1.465 gatos, 11 mamíferos, 5 aves, 5 reptiles y 15 porcinos.

Empresarios turísticos consultados por Mediterráneo se declaran amantes de los animales, y analizan pros y contras. Juanjo Benavent regenta un pub musical de tardeo y noche, la Casa del Mar, en el centro de Castelló, que funciona hasta las 1.30 horas y sí permite la entrada a mascotas. «Tenemos en la entrada un bebedero para darles agua. Nuestras salas de Castelló y València son dog-friendly. Son locales que dan pie a traer la mascota puesto que son naves grandes y con techos de 7 metros de alto. El animal no se encuentra agobiado o desagusto como si estuviera encerrado», expresó. Y explicó que «sí que vienen animales, pero solo perros, de todas las razas y tamaños. Entendemos que su dueño les trae porque están acostumbrados al ruido y no les molesta, pues tenemos música de forma continua y actuaciones en vivo». «En un año que llevamos abiertos no ha habido ningún problema. Son mascotas educadas y la gente es responsable», manifestó.

Visita del influencer ‘Pipper’

José Abad, al frente del bar-restaurante El Colmado de Castelló, relata cómo ha aceptado la entrada de mascotas , en la terraza o el interior, «desde los inicios, cuando abrimos en el 2017. En seis años nunca hemos tenido problemas. Nuestra teoría es que si el dueño es mal educado, el perro es mal educado. Solo una vez un perro se puso nervioso y no paraba de ladrar y como el dueño era bien educado decidió pagar la consumición y se fue para que se calmara y no molestara. Ninguno se ha hecho caca ni pis en el bar. Y tenemos bebedero». Como anécdota, les visitó y citó en su blog de viajes el influencer Pipper, perro cuyo dueño tiene cuenta en instagram y que recorre toda España prescribiendo locales.

«Hemos dejado de admitir perros en el hotel por culpa de los dueños. Dejaron ‘cacas’ en la habitación» Hotel - (Peñíscola)

Ana Escrig, administradora del hotel Blasón Junior de Peñíscola, cuenta otra experiencia distinta: «Nosotros admitíamos perros pero dejamos de hacerlo hace tres años, solo vienen los que conocemos de clientes de siempre. Somos amantes de los animales y ellos no tienen la culpa, pero sí sus dueños». «Nos dejaron los excrementos de un perro doberman en medio de la habitación. Hay gente sin conciencia, que tiene mascota como si tuviera una muñeca. Y luego hay quien se va a la playa y deja al perrito solo en el cuarto o el balcón y no para de ladrar y los clientes de al lado se quejan», apuntó. «Más que pros vemos contras, pero más por culpa de propietarios. Esto no es un hotel de perros y hemos dejado de admitirlos por culpa de los dueños. En general, los turistas traen sobre todo perros, pero también canarios, y algún gato y canario», concluyó.

Guía de playas caninas: siete zonas delimitadas Castellón cuenta con siete playas adecuadas para el uso y disfrute de los perros. Se trata, de norte a sur, de la cala de Les Llanetes, en Vinaròs , municipio que lidera al tener otras dos: la playa de Aiguaoliva y la del Boca del Riu. Luego hay que ir hasta la playa del Barranquet, en Benicarló ; y más abajo, la de l’Estany, que se encuentra en la zona de la Punta Capicorb de Alcossebre . En Orpesa se encuentra la playa de la Renegà; y en Moncofa , la única al sur de la provincia de Castellón, en Belcaire.

Moncofa (playa Belcaire, desde 2023) y Benicarló (costa sur, 2021, Barranquet), disponen de ducha especial

Piscina de 700 m2 y festival

Las guías especializadas en el mundo canino sitúan en Castellón un sinfín de residencias y centros para perros. Para cuidarlos por ocio, trabajo o necesidad médica. El abanico es amplio y los servicios son cada vez más especiales.

En el Grau de Castelló, por ejemplo, se encuentra el Resort animal Gos Aventura: con piscina para perros de 700 m2 con foodtruck para tomar algo, habitaciones de 12m2 con zona exterior e interior, actividades, alimentación Super Premium, peluquería, guardería diurna y taxi mascota.

Laura Expósito cuenta cómo en verano tienen «muchísima demanda, tanta que normalmente a finales de junio tenemos cubiertas todas las plazas, que son 99 habitaciones para hospedar perritos. Ahora solo nos quedan cuatro o cinco libres». «Aquí los canes vienen de vacaciones, no están encerrados en jaulas. Tienen una piscina con 400.000 litros de agua, chill out, pistas de juego y de parkour (circuito de obstáculos). La exclusividad es que los perros viven todo el día en libertad controlados por nuestro equipo de diez adiestradores caninos y auxiliares técnicos veterinarios. Es importantísimo. No salen una hora por la mañana y otra por la tarde, sino 10 ó 12 horas», indica. Suelen quedarse desde una semana a 15 días, unos días o un mes, es muy variable.

«Cuando son fechas señaladas, como Magdalena, Fallas, Navidad, Pascua o Sant Pere tenemos lleno. Los propietarios no pueden dedicarle el tiempo que necesitan y aquí están muy bien atendidos. Como novedades vamos a hacer varios festivales y quedadas de protectoras y escuelas de adiestradores. Un domingo, el 25 de junio, celebramos la primera edición del festival Gos Fest, con fotógrafa especializada, otra hace las huellas en cerámica, alimentación consciente o tartas solo para animales para sus celebraciones», cuenta.

Relax en la montaña

En el interior despunta el hotel canino de bajo estrés de la Pobla Tornesa, próximo al Desert de les Palmes, que llevan José Miguel Hita y Rosa. «Es muy pequeñito y siempre está lleno. Todo el año. Ofrecemos bienestar animal. Hacemos trabajo especial: de olfato para reducir estrés, alimentación, que venga para conocer el entorno y a nosotros antes de dejarlo".

Explican cómo tienen solo 6 habitaciones grandes. "Del mismo dueño caben varios perros en cada una y le envíamos vídeo a diario", cuentan. "Abrimos en 2019 con la idea de innovar. Siempre he sido adiestrador y cuido mucho el trato a los animales. Hay que tener cuidado donde lo dejas. Aquí los sacamos cuatro veces al día. La finca tiene 10.000 metros, con pinada de sombra y piscina ahora en verano", indica José Miguel.

Las habitaciones tienen calefacción y ahora, con paredes de 40 centímetros, son fresquitas. Todo lo que sume estrés lo restamos. Tenemos clientes de Castelló, Almassora, Onda, l’Alcora y hasta de València. Para verano siempre llenamos dos meses antes pero esta vez ha tardado más la segunda quincena de julio, quizás por las elecciones del 23J.

Como en un balneario

Y para opciones, colores. Susana Odeh lleva ocho años dedicándose al mundo canino. Su base está en Madrid, pero veranea en Benicàssim así que esta campaña estival ofrece la opción de que en agosto perros castellonenses puedan optar a una actividad muy especial que organiza por segundo año un original campamento de verano de 15 días: un roadtrip, en movimiento, con distintas paradas en cámpings, rutas por la montaña con perros en libertad, al aire libre. «En 2022 fui a Asturias y esta vez a Galicia. Tengo una furgoneta muy grande equipada con aire acondicionado y colchonetas viscoelásticas. Organizo talleres de olfato, obediencia, de aprender a convivir, superar miedos y ser más estables. Es un servicio que no encuentras en casi ningún sitio. Los perros regresan como si volvieran de un balneario», asegura.