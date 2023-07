Sexo exprés y con drogas elevan las infecciones sexuales a 60 al mes en Castellón

La salud sexual es todavía una asignatura pendiente y en la provincia de Castellón las infeccióones de transmisión sexual (ITS) vienen encadenando cuatro años consecutivos al alza y en el presente ejercicio --con datos hasta el 22 junio del 2023-- se detecta un ritmo incluso superior de casos en aumento, sobre todo, entre la población treintañera: 60 al mes y un total de 296 pacientes atendidos.

Así se desprende de la estadística del Centre de Salut Pública (CIPS), de la Conselleria de Sanidad, en referencia a Castellón. Los expertos consultados que trabajan en el día a día viendo este tipo de enfermedades apuntan a que la casuística de ITS «se ha intensificado entre la gente joven y entre las posibles causas figuran nuevos hábitos, como el sexo exprés que ofrecen aplicaciones de citas; y el chemsex (sexo con consumo de drogas de por medio)».

En cualquier caso, los facultativos recordaron que es fundamental la concienciación de prevenir estos contagios con el uso de preservativos tanto en el sexo oral --donde está más extendido el hábito de no utilizar tanto la necesaria barrera de protección--, como en el anal o vaginal. Asimismo, recordaron que es clave acudir cuanto antes para recibir atención médica ante la mínima sospecha de sintomatología compatible con una infección de transmisión sexual --que se puede detectar también con lesiones cutáneas y así tratarse y al mismo tiempo romper la cadena de contagio.

Una radiografía en cifras

Si se tienen en cuenta los informes, las cifras reflejan a la perfección una preocupante tendencia ascendente. En el 2021, por ejemplo, en Castellón se notificaron a Sanitat 276 contagios de ITS, en un año casi se duplicaron, con 526. ¿Y cómo está evolucionando este 2023, en esta primera mitad del año? Del 1 de enero al 22 de junio se notificaron 296 ITS. La media mensual va in crescendo: de 23 casos al mes hace dos años, luego se ascendió a 43, y en este 2023, el ritmo es ligeramente superior y se detectan unos 60 infectados cada 30 días y una media de 1,5 pacientes con ITS cada día.

Las infecciones más frecuentes que se están registrando en la provincia de Castellón son la clamidia, seguida de gonococo, y en menor cuantía, pero no menos importante, de sífilis y VIH, que parecen haber frenado, pero poco.

Por citar un ejemplo, de sífilis se trataron a 25 castellonenses en todo el 2014, llegaron a 49 en el 2018 y bajaron a 26 en el 2021, pero inmediatamente volvieron a repuntar a los 36 casos en todo el 2022. Por ahora, hasta mediados de junio, se lleva un ritmo similar, con 14 casos detectados.

Peor que en la prepandemia

En cuanto al Sida, los índices preocupantes. Si antes de la pandemia se registraban 24 nuevos seropositivos al año en esta unidad de Castellón, en 2021 se logra bajar a 9. Pero lo que ocurre al siguiente, en 2022, es una gran escalada y se infectan de VIH hasta 29 personas, el triple. Este año, solo hasta mitad de junio, van 9, las mismas que en todo 2021. Los sanitarios piden extremar las precauciones siempre pero especialmente de cara al verano, cuando se favorecen las relaciones sociales y pueden dispararse prácticas de riesgo.

Más datos sobre las ITS en Castellón

Líderes. En 2021, 2022 y casi la mitad del 2023, lideró la clamidia, con 148, 269 y 160 casos. Y el gonococo subió de 93, 192 y 113. Clamidia y gonococo registraron este año récord del trienio. Edad: de 29 a 38 años. La media de edad de los contagiados por clamidia es la más baja, de 29 años; y por gonococo, de 31 años. Respecto al VIH y la sífilis se da más entre treintañeros próximos a los 40, a los 38 años. Atención a los síntomas. Las ITS pueden provocar, entre otros, síntomas como fiebre, malestar y lesiones de la piel (úlceras, llagas, granos o verrugas), sobre todo alrededor o en genitales, pero también en la boca o el ano.



La casuística en Castellón, a fondo

El director de Salud Pública de Castellón, Carles Escrig, explicó que, efectivamente, «se ha dado en este 2023 un ligero aumento de las ITS. En la pandemia, justo tras el confinamiento, ya se dio un incremento exponencial brutal de casos, inaudito. Y siguen subiendo». «No están claros los motivos, pero parece que influyen nuevas prácticas. Probablemente hay un cambio de los hábitos sexuales en la población, empezando por los más jóvenes. Son desconocidas por generaciones anteriores y, sin juzgar si están bien o mal, la clave es que esto no va acompañado de medidas preventivas para evitar la transmisión de ITS. La formación es clave, el uso del preservativo, etc.».

Atención gratuita y anonimato

Asimismo, Escrig recordó que «el VIH casi se había conseguido erradicar en Castellón pero vuelve a estar al alza». En la casuística de Sida prevalecen hombres que tienen sexo entre ellos por dinero pero también parejas jóvenes heterosexuales, sobre todo, treintañeros. De gonorrea igual jóvenes que ancianos, en todas las edades, y cada vez los brotes son más resistentes a antibióticos. Además de Atención Primaria y Hospitales, el Centro de Información y Prevención de Sida en la avenida del Mar de Castelló, en Salud Pública, es una vía de atención para colectivos vulnerables: desde un padre de familia que ha tenido relaciones sexuales con varios mujeres y varios hombres, extranjeros sin SIP, etc. Se les hace exploración, analítica...y es gratuito y anónimo.