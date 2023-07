La subdelegada del Gobierno en Castellón, Soledad Ten, ha adelantado que el dispositivo del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) va a rondar este verano más de 2.000 efectivos, entre Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional adscrita a la Comunitat, seguridad privada, bomberos y sanitarios.

La subdelegada ha hecho estas declaraciones durante la presentación en la playa del Gurugú del dispositivo especial de la Operación Verano del Cuerpo Nacional de Policía puesto en marcha del 1 de julio al 31 de agosto.

"Hablando de Policía Nacional tendremos 226 agentes. Además, tendremos 22 agentes más en prácticas para reforzar. Son más efectivos que el año pasado, porque cada año hay que dar un paso más allá", ha señalado la subdelegada del Gobierno. Este dispositivo cuenta con la participación de agentes de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial de la Comisaría de Castellón, medios aéreos y las unidades de caballería y guías caninos de la Jefatura Superior de Valencia.

Similar o superior a la prepandemia

El plan, basado en la instrucción 4/2023 dictada por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, contempla el importante aumento del turismo en el primer trimestre del año, lo que hace indicar que el turismo en España se está recuperando gradualmente con una actividad similar o superior a la registrada antes de la pandemia.

La subdelegada ha señalado que aunque haya elecciones, la gente va a venir igual de vacaciones, "Castellón va a tener mucha afluencia de visitantes tanto en la costa en el interior, que por eso también lo reforzamos".

Los delitos más comunes

Ten ha señalado que los delitos más comunes en verano son hurtos, sobre todo al descuido: "La gente va a la playa, se deja las cosas en la arena, hay que pedir mucha precaución porque siempre está el que va detrás a coger el móvil, la cartera", ha recordado. Sobre los robos en viviendas, ha apelado a evitar anunciar por redes "me voy de vacaciones o a la casa de la playa, porque siempre hay gente a la vista a ver qué pasa, no dejar pistas de que no se está en casa, por ejemplo, evitando bajar las persianas o vaciar el correo".

Puntos violeta

En cuanto a la prevención de delitos contra la integridad sexual durante los festivales, ha manifestado que se ha mantenido ya una reunión con el FIB y se mantendrá otra con el Arenal para solicitar la instalación de puntos violeta. "Es imprescindible que las mujeres estén protegidas y si sufren algún tipo de acoso o temor puedan acudir a estos puntos y siempre hay que ponerlo en relación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", ha señalado Ten.

Además, señaló que también se hace seguimiento en prevención del tráfico de drogas. No es que sea elevado, pero hay que estar encima, de hecho, ha indicado, por este motivo no se incrementa mucho el tráfico.

El objetivo del dispositivo del Cuerpo Nacional de Policía durante la operación verano es aumentar la seguridad ciudadana en Castellón, atender rápida y más eficazmente a los perjudicados y favorecer la afluencia turística mediante un dispositivo que permita aumentar la vigilancia y control preventivo de estaciones, puertos, aeropuertos, hoteles, playas y campings, así como cualquier acontecimiento que suponga gran concentración de personas.

Ten ha recordado que en este momento nos encontramos en el nivel antiterrorista 4.