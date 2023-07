Fiscalía pide el expediente contra Palacios por acoso al Provincial

El tiempo apremia. La Fiscalía Provincial de Castellón ha requerido al Hospital Provincial de Castelló toda la documentación del expediente informativo abierto contra el contra el delegado sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el Provincial, Amalio Palacios, por supuesto acoso laboral contra tres trabajadoras de este centro hospitalario.

Así, el Ministerio Público sigue adelante con las averiguaciones que está llevando a cabo después de haber admitido a trámite cuatro denuncias, una más que las abordadas en el seno del proceso administrativo, dado que uno de los denunciantes es un oftalmólogo ya jubilado.

De momento, el hospital no ha remitido todavía dicho informe al Ministerio Público debido a que no está concluido, es decir, se está a la espera de que se decida si se abre o no un expediente disciplinarios contra Palacios por las situaciones de «humillaciones» y «descrédito» puestas de manifiesto por estos empleados del hospital durante la instrucción. Una fase que ya ha terminado, tras haber escuchado a las denunciantes y a los testigos aportados, entre los que se encuentran el director gerente del Provincial, Joaquín Sanchís, y la directora económica, Inmaculada Tena.

Plazo máximo de seis meses

Ahora la instructora, una técnica del hospital, debe realizar informe de conclusiones, a la vista del cual se incoará si así se considera un expediente disciplinario. Según la normativa, hay un plazo de seis meses para resolver, aunque fuentes del centro hospitalario han resaltado que se espera que se conozca en breve la decisión y no agotar dicho periodo. Y es que, además, la Fiscalía está a la espera de conocer dicha decisión y que le sea remitida para decidir si archiva el caso o, por el contrario, aprecia indicios constitutivos de delito y lo judicializa, realizando la correspondiente denuncia.

Por tanto, el proceso por acoso contra Palacios va por dos vías, la judicial y la administrativa. Finalmente, si se decide incoar un expediente disciplinario se abrirá otro proceso, donde se tendrá que decidir si la falta en cuestión es leve, grave o my grave. De acuerdo a la tipología de la misma se aplicará la sanción de acuerdo al reglamento, que, incluso, incluiría la suspensión de funciones.

Hay que recordar que Palacios lleva más de tres décadas en el Hospital Provincial, donde ha protagonizado sonados encontronazos en los últimos años con la Conselleria de Sanitat.