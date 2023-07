Los coches de gasolina suben 1.600 € en un año y son el nº1 en Castellón

Si hace dos décadas la radiografía del mercado del automóvil la dominaba el diésel frente a la gasolina, en la actualidad, el coche de gasolina es el que más se vende y llama la atención su escalada desorbitada de precios en el último año, dada su demanda al alza. Según datos de la Agencia Tributaria, en Castellón --y también para el resto de la Comunitat Valenciana-- el coche nuevo que se alimenta de este combustible ronda un precio de venta con impuestos de 20.711 euros --acumulado a mayo del 2023--. Su precio es 1.612 euros mayor que el de un año atrás en el mismo periodo, un 9%. Un encarecimiento que quintuplica al del diésel, que ahora cuesta 334 euros más que en mayo del 2022 (un 1,7% más), puesto que está disponible en los concesionarios por un coste medio de 19.207 euros.

La brecha de precios entre ambas tipologías también se ha incrementado. Y si el año pasado la diferencia entre un modelo de gasolina y otro de diésel era de solo 156 euros en su precio; ahora uno, el de gasolina, llega a estar 1.504 euros por encima del diésel.

Los posibles motivos

La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos Ganvam, a consultas de Mediterráneo, analizó posibles factores: «Venimos de un contexto marcado por el encarecimiento de los costes. Las subidas de los costes logísticos y de las materias primas, del precio de la energía, el gas y la electricidad hacen que producir resulte más caro. Además, el encarecimiento de las materias primas hace que los fabricantes de componentes también se vean obligados a subir precios, repercutiendo también en un aumento de los costes de producción». Y añadieron que si a esto se añaden «las fuertes inversiones tecnológicas que hacen las marcas para acelerar la descarbonización y que también hay que repercutir en el precio, el resultado que el vehículo nuevo se aleja cada vez más de las rentas medias».

Una cuarta parte no se lo cambia

Más de un 25% de los conductores, según datos de coches.net para Ganvam, «no pueden cambiar de coche porque no se lo pueden permitir económicamente. De ahí que no tengan más remedio que seguir conduciendo un coche antiguo y altamente contaminante».

El gerente de Toyota-Cobelsa y asociado de la Asociación de Talleres Reparadores de Automóviles y Otros (Astrauto), José Cortés, valoró que «la tendencia es que el coche de gasolina suba de precio por la tendencia, pues cada vez se vende menos diésel, pues avanza mucho tanto el híbrido como el eléctrico y el enchufable. En nuestro caso, en este concesionario, el 90% de lo que vendemos es híbrido, y van todos ellos con gasolina porque contaminan menos».

Diferencia de impuestos

Y agregó que el diésel «está cada vez más penalizado por las normativas europeas. Ahora, por ejemplo, con la zona cero emisiones en Castelló y Vila-real, que no tardará en ponerse en marcha, los vehículos diésel tienen mucho más difícil conseguir una tarjeta ecológica eco. Esto no juega a su favor. Asimismo, los impuestos municipales también son mucho más caros para el diésel y muchos los están abandonando en favor de otros».

Las estadísticas de este 2023 revelan que cada vez se matriculan más turismos y todoterrenos de gasolina, híbridos y eléctricos en Castellón. Los propios concesionarios apuntan que «el diésel va cayendo en desuso: es más contaminante y los impuestos municipales son también más caros, las revisiones son más caras,...».

Al respecto, Cortés indicó que los turismos híbridos (que funcionan con carga eléctrica y con gasolina) pueden tener un mayor precio frente al diésel, «pero recuperas pronto la inversión: ya sea a nivel de consumo de combustible, tampoco tienen embrague y esa operación mecánica no las vas a realizar, no tienen distribución, ni tampoco cuentan con motor de arranque. El freno de tipo eléctrico actúa antes y por tanto se desgasta menos, al igual que los neumáticos, etc.».

Citó otro ejemplo y es que «en algunos ayuntamientos el impuesto municipal para los vehículos híbridos está bonificado. Es el caso, por ejemplo, de Castelló, donde está subvencionado al 75%. Así que si sumas las variables, recuperas inversión en un híbrido en un corto plazo respecto a otro».

Con todo, aclaró que «aún existen nichos de mercado, como las furgonetas, donde la transición es más lenta entre los eléctricos y los híbridos y los que funcionan con gasolina. Es un vehículo que hace muchos kilómetros y hay más oferta en diésel que en gasolina».

Evolución en los usos

La proporción de ventas de coches diésel frente a gasolina podía ser del 70% y 30% sin ir más lejos hace veinte años. Así, Cortés repasó que «se consideraba que era un vehículo que gastaba menos. Pero la tendencia se está invirtiendo. Con la ecología y la eficiencia energética todo ha cambiado. Organismos oficiales y empresas empiezan a comprar más vehículos híbridos en su flota porque además, en el caso del sector privado, puntúa de cara a optar a licitaciones». Todavía el escalafón más, el de los coches que funcionan con pilas de hidrógeno, aún no calan «porque no hay estaciones hidrogeneras». «En nuestro caso comercializamos uno pero no aquí, por la falta de infraestructuras, pero sí se vende en Escandinavia, Japón, etc... Solo emite 7,5 litros de vapor de agua y el agua que sale del tubo de escape hasta te la puedes beber».