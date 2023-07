Gerardo Fortuño, de Vila-real y de 48 años, muy conocido al ser trabajador de Centeco, se ha convertido en el primer corneado en los Sanfermines 2023, aunque por fortuna su herida no reviste gravedad. Corredor habitual en las fiestas pamplonesas, Fortuño ha sido alcanzado en el tramo de Telefónica por uno de los morlacos, de pelaje negro, provocándole una herida de asta en el brazo izquierdo de una sola trayectoria, que según la doctora Estrella Petrina no afecta «al paquete vasculo nervioso» del brazo. La herida ha sido revisada en quirófano y el pronóstico es de «menos grave y pendiente de evolución».

En declaraciones a Diario de Navarra, el vila-realense ha recordado que «el pasado viernes el asta de un toro ya me rozó el brazo en el mismo sitio donde me ha corneado». También ha señalado que lleva tres décadas corriendo los Sanfermines «y hasta hoy solo había tenido alguna caída». Siempre corre la curva de Telefónica, donde este domingo «caímos varios, luego me pisotearon y ni siquiera me di cuenta de las embestidas».

A mediodía Fortuño ha recibido la llamada del alcalde de Vila-real, José Benlloch, quien se ha interesado por su estado de salud, y luego en su Instagram le ha deseado una pronta recuperación.