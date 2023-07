La VPO no despega en Castellón pese a ser más rentable edificar

La nueva actualización de precios de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) que aprobó el Consell todavía no ha llevado consigo la presentación de proyectos en Castellón. Desde la Conselleria de Vivienda indicaron que sí han entrado ya las primeras solicitudes de calificaciones provisionales de VPO para nuevas promociones de empresas de las provincias de Valencia (seis) y Alicante (cuatro).

No, a corto plazo

¿Por qué pese a ser ahora más rentable el módulo todo apunta a que no hay proyectos de vivienda pública a la vista en Castellón y sí en las otras dos provincias de la Comunitat? Grandes empresas como Grupo Pardo, Alcácer, Xiob o Fincas la Plana manifestaron a Mediterráneo que no tienen VPP entre sus planes a corto plazo, aunque sí tienen en marcha otro tipo de obras de residenciales y unifamiliares.

Pero en esta coyuntura podrían intervenir diferentes factores. Fuentes solventes del sector apuntan la siguiente reflexión: «El nuevo real decreto que se aprobó en Conselleria que actualiza precios de vivienda va a hacer que se haga VPO. El reglamento era necesario porque hace tiempo que no se hacía, dado que el módulo estaba excesivamente bajo, por un importe que, al encarecerse los costes, era inviable». Y continuó aclarando que «hay empresas de Valencia y Alicante que tenían suelo retenido para VPO y por eso han entrado más rápidamente. Pero en el caso de Castellón el que había se desarrolló ya y, ahora, no hay suelo para vivienda pública en manos de promotores, tendrá que salir a la venta y producirse adquisiciones de este».

El coordinador de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (APECC), David Ruiz, aplaudió la nueva regulación que, de hecho, era una de las reivindicaciones de los empresarios del sector. En su opinión, pese a la atonía actual, «creo que sí se producirán iniciativas para edificar vivienda pública pero tardarán entre cinco y seis meses más». Al respecto, Ruiz apuntó a la incertidumbre y al hecho de que se pospongan decisiones de negocio tras los últimos cambios en el Gobierno autonómico y a la espera de los resultados de las elecciones nacionales del 23 de julio. Asimismo, Ruiz detalló que las VPP «entran dentro del plan de negocio de cada empresa y es difícil tener conocimiento de todos».

La propiedad del suelo

Eso sí, determinó que ahora el camino para esta necesitada tipología de vivienda más accesible, es más sencillo. «Con el precio del módulo, si a alguien le frenaba este motivo, está solventado. Si no lo empiezan será imagino que, o porque no hay nadie que tenga suelo para edificar VPO o porque no tiene ahora por cuestiones particulares de su empresa o no le interesa o no puede», detalló. «Iniciar un proyecto aunque el precio te cuadre no es fácil», agregó. En su análisis abordó también que «aunque te puede salir rentable construir VPO, hay que tener en cuenta que buena parte del suelo lo tienen Administraciones públicas». «Si en Sensal, por ejemplo, en Castelló, y alguien tenía suelo de VPO, ahora le puede salir rentable; antes, no», dijeron. «Puede ser que haya particulares propietarios de parcelas y al ir a venderlas nadie compraba al no ser rentable. Ahora quizás sí lo empiecen a pensar. Se aprobó hace un mes y todo lleva un proceso. Falta comprar suelo, redactar un proyecto básico, de comercialización de un producto. Medio año no lo quita nadie, mientras te expiden el solar».