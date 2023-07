La nueva ola de calor que ha dejado una sensación de bochorno asfixiante en el interior de Castellón amainará durante este miércoles, aunque las mínimas en la zona del litoral no darán tregua y el mercurio no bajará de los 23 y 24 grados durante la noche, complicando y mucho conciliar el sueño.

A pesar de que las previsiones apuntaban a que las máximas podrían rozar ayer los 40 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), finalmente, el mercurio, solo superó los 32 grados en Castelló o Vilafranca, según registros de dicha entidad. El caso de esta última localidad es curioso, dado que figura a la cabeza de municipios con las temperaturas más elevadas, pero también en el de las mínimas con variaciones del mercurio de más de 13 grados.

La Aemet informó de que esta nueva ola de calor «no ha afectado de forma intensa a la Comunitat Valenciana. Estos días sólo ha habido avisos amarillos en comarcas del interior».

Por la tarde, la atención a nivel meteorológico estuvo en las tormentas de corta duración en el interior, dado que podían provocar rachas muy fuertes de viento. Además, esta circunstancia disparó la alerta por posibles incendios provocados por los rayos caído.

Ante este aviso, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha puesto en marcha medidas de vigilancia como los vuelos de reconocimiento. En este sentido, el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, señaló ayer que, ante este nuevo episodio de altas temperaturas, con las comarcas del interior como las más vulnerables, el objetivo es minimizar el factor de riesgo.

Rayos detrás del fuego

«Nos preocupan mucho las tormentas secas con aparato eléctrico y los rayos latentes, que suelen caer en árboles, algarrobos o troncos, se quedan ahí y a las 24 ó 48 horas acaban produciendo un incendio», explicó. «Hay un sistema que nos advierte donde pueden caer y desde ese análisis hacemos una acción preventiva», señaló.

A este respecto, Ángel incidió en que los dos grandes fuegos del verano pasado, en la Vall d’Ebo y en Bejís, tuvieron su origen en los rayos. Más de 32.000 hectáreas de terreno forestal quedaron arrasadas, 20.000 de ellas en la provincia de Castellón, de ahí el temor a que se reproduzcan este tipo de situaciones en esta nueva ola de calor.

Previsión para este miércoles

La previsión para hoy apunta a predominio de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad alta por la tarde. No se descartan algunas tormentas ocasionales en el interior, mientras que, en el litoral, habrá polvo en suspensión en niveles altos. Desde el domingo, se están viendo cielos blanquecinos que denotan la presencia de polvo sahariano aunque no a ras de suelo sino por encima de los 800 y los 1.000 metros. Hasta el lunes la brisa de levante ventiló y refrescó todo el territorio, pero ayer no llegó a las comarcas de interior, donde sopló viento terral de poniente y suroeste.