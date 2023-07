La sandía y el melón escasean en las tiendas de Castellón y alcanzan precios nunca vistos

Son las frutas del verano por excelencia, pero en estos momentos encontrar una sandía o un melón en el lineal de un supermercado o en cualquier establecimiento de Castellón no es tarea fácil. La meteorología ha jugado una mala pasada a los productores de todo el país y en estos momentos hay mucha más demanda que oferta disponible. ¿La consecuencia? Los precios, que el año pasado ya alcanzaron valores récord, este año todavía son más elevados hasta el punto de que en muchas tiendas el kilo de ambos productos supera los dos euros. Lo nunca visto.

En las fruterías de Castellón aseguran que encontrar melones y sandías es cada vez más complicado. «En el mercado de abastos apenas hay mercancía y si en la tienda tengo unas pocas unidades es porque me he buscado la vida y las he encargado con tiempo», cuenta la responsable de un establecimiento de la Ronda Mijares de Castelló. «Me quedan unas pocas y todo gracias a que conozco a varios productores que me han suministrado», confiesa el responsable de una parada de frutas y verduras del mercado de Vinaròs.

El grueso de las sandías y melones que se consumen estas semanas en la provincia se producen en Almería, Murcia y Sevilla. Y este año la sequía, pero también el calor y las tormentas de pedrisco han provocado que la cosecha se reduzca prácticamente a la mitad. Una circunstancia que, unida al alza de la demanda típica en julio, ha disparado los precios. «En estos momentos vendo el melón a 2,80 euros el kilo y la sandía a 2,20. Teniendo en cuenta que una sandía pesa entre cinco y seis kilos, quien se lleva una entera paga más de 13 euros», dicen en la parada de Vinaròs, donde consideran estos precios «una barbaridad».

La cosecha en Benihort cae un 40%

El principal productor de sandías de Castellón es la cooperativa Benihort de Benicarló, que este año ha visto como su cosecha ha caído un 40%. «Debido a la meteorología y a los daños de los jabalíes nuestra producción se ha resentido y hay clientes a los que no podemos servir por falta de género», cuenta Javier Rillo, jefe de producción de una entidad que en campañas normales cultiva entre 8 y 10 millones de kilos, buena parte destinados a la exportación .