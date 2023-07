La temporada alta de verano ya está aquí, y a estas fechas se aferran millones de personas de toda España para desconectar de la rutina, olvidarse de los problemas del trabajo y tener tiempo para practicar las aficiones preferidas. Un deseo que está más presente todavía entre aquellas personas que no viven habitualmente en localidades costeras, como en buena parte de Castellón, y que cuando llega el calor desean zambullirse en el mar como una necesidad vital.

El problema viene cuando estas expectativas no se cumplen como uno quiera. Más aún en una temporada como la actual, en la que los precios siguen elevados y los turistas tienen que realizar un considerable esfuerzo económico para disfrutar de las vacaciones sin que la cuenta corriente lo tenga que recordar en los 11 meses siguientes.

Pregunta polémica

Y al hilo de estas cuestiones viene uno de los temas que más se han viralizado en Peñíscola en las últimas horas. Apareció el domingo 16 de julio en un grupo de Facebook dedicado a esta localidad y su turismo.

La argumentación no deja indiferente: "Hemos venido a pasar unos días en esta maravillosa ciudad, y nos ha sorprendido el tiempo que hace. Veníamos a ponernos morenos... Un día sol, otro dia nublado y otro día llueve. En la agencia nos prometieron que haría sol... Es normal este tiempo? Si no hace sol, ¿sabéis si te pueden devolver el dinero?"

Las respuestas

Las contestaciones no tardaron en llegar, y en un número aplastante. "Para poner chorradas no publiques, que perdemos el tiempo leyendo", comenta uno de los intervinientes en el debate. Otros tiran de la ironía: "Por supuesto que si. Tú has pagado por días de sol y playa. Por cada día nublado creo que puedes reclamar un 20% de lo pagado. Por lo tanto, si en tu semana de vacaciones tienes 5 días nublados, podrás reclamar el total de lo abonado".

Algunos de los participantes detallan medidas contundtenes. "Que lo echen de Peñiscola por jeta. Lo que quiere son unas vacaciones gratis". Incluso algunos respondieron a la pregunta con comentarios poco amistosos, rozando el insulto, como "reclama a la asamblea de majaras".

Un debate interesante

Como especificó el propio autor de este post de Facebook, la pregunta era una sátira, y por supuesto que no la decía en serio. Pero no fueron pocas las personas que contestaron, y que trabajan en el sector, que explicaron cómo han tenido que escuchar comentarios de este tipo a los clientes, y lo expresaban totalmente en serio. Como "¿siempre llueve en este pueblo en verano?", cuando hay dos días seguidos de temporal.

O la desesperación de quien está en una terraza, o metido en su apartamento de alquiler, cuando lo que desearía es tumbarse en la playa horas y horas. "Puedo asegurar que hay gente que cuando hace mal tiempo se queja de que si en Peñíscola siempre hace ese tiempo y que si ya no volveremos y si a tal sitio hace sol etc. Hay gente que con el mal tiempo en vacaciones le entra el mal humor y pierden el oremus", recordó una persona que terció en la controversia.

Las conclusiones

Gracias a la ironía del autor de la pregunta original, gente que trabaja atendiendo a turistas cada verano y visitantes más que comprensivos aprovecharon para compartir sus experiencias reales y corroborar que gente la hay de todos tipos en todos sitios.

Por cierto, las previsiones del tiempo para Peñíscola llaman a la tranquilidad: predominio del sol y temperaturas máximas que estarán por encima de los 30 grados.

Y si el tiempo no acompaña, hay oferta cultural, gastronómica y patrimonial para pasar un buen rato.