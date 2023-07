Obras al sol en Castellón: la adaptación de horarios choca con las ordenanzas del ruido

La comodidad de la oficina o la tienda con el fresco del aire acondicionado dista mucho de cómo afrontan la ola de calor en Castellón los trabajadores al aire libre, con esfuerzo físico constante y el mercurio superando los 30ºC, como sucede en las obras. El secretario general de la patronal de la construcción Apecc en Castellón, Carlos Gomis, señala que las empresas están adaptado sus horarios este verano, aunque no tienen constancia de trabajos totalmente paralizados, «como obliga la ley cuando hay alerta roja o naranja de Aemet por calor».

Si esto ocurriera, Gomis explicó que el técnico de prevención de riesgos laborales evalúa los riesgos y planifica la jornada en base a qué se iba a hacer y quién . El convenio fija 1.736 horas anuales y las empresas adecuan sus horarios a ese cómputo. Con todo, la norma estatal choca con las ordenanzas municipales, que prohíben trabajar en poblaciones a ciertas horas por el ruido, «antes de las 8.00 h. o incluso de las 10.00 h., en verano, en zonas turísticas como Benicàssim --donde del 15 de julio al 15 de septiembre se permitenr obras (de cierta tipología) de lunes a viernes, no festivos, de 10.00 a 14.00 h. y de 17.00 y las 20.00 --con lo cual no se permite a la hora de siesta--».

Desde Fincas la Plana, Alberto Menasanch, explicó que en ocasiones sí se inicia antes la jornada ---si son trabajos no ruidosos-- y acaban máximo a las 17.00 h. «No es lo mismo estar en el interior montando muebles, que afuera, echando hormigón o encofrando. Para ello sí se evitan las horas de más calor», manifestó.

El reajuste de horarios implica a veces adelantar media o una hora la entrada (a las 7.00 o 7.30 horas, si el tipo de tarea lo permite porque no implica ruido o la obra está alejada de núcleos poblacionales); e incluso operar de noche --en obras en carreteras, etc.--. Así lo indica el delegado de Construcción de FICA UGT-PV , Juan José Escrig, que ve a las constructoras «más concienciadas este verano», tras aprobarse el real decreto ley contra el estrés térmico. Y es que el calor es «insoportable» en el asfalto. Hay ya compañías que facilitan un kit de trabajo frente al sol: bebidas isotónicas, geles energéticos de hidratación, etc., además del agua fría, que el trabajador forra de poliespán como aislante.

Agua, bebidas isotónicas o geles energéticos para hidratar son parte del kit anticalor en la obra