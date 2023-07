Los empresarios del sector turístico indican que el verano en Castellón ha empezado con buen pie, con un nivel de actividad que ya es similar al de los años previos a la pandemia. Pero esto conlleva una cara menos agradable, como son los incidentes relacionados con el medio acuático.

¿Hay que asumir que, a más visitantes, hay más decesos por ahogamientos? No existe una respuesta clara, pero las fuentes consultadas aportan una serie de claves para explicar el fenómeno y reducir los riesgos. Jorge Flecha es el responsable de socorrismo en la empresa Intur Esport, que tiene el servicio de vigilancia en las playas de Castelló, Benicàssim, Vinaròs, Torreblanca y la localidad valenciana de la Pobla de Farnals. Su primera reflexión es obvia, pero debería estar más presente entre los bañistas. Aunque pueda parecer extraño, «hay muchos usuarios que no hacen caso al socorrista cuando advierte de que el mar no está en las mejores condiciones para bañarse, y no lo toman como autoridad», explica.

El fin de semana del 15 de julio «tuvimos que atender bastantes rescates porque había bandera amarilla, y tienen como origen las imprudencias», remarca. Incluso hay veces en las que los socorristas tienen que actuar cuando hay bandera roja. Algo que entraña un riesgo para el bañista y también para el vigilante. Incluso «hay veces que tenemos que atender a niños de pequeña edad, y nos preguntamos qué control tienen sus padres sobre ellos», manifiesta.

Flecha señala que los años del coronavirus, con una actividad turística a medio gas en la provincia, el número de incidencias bajó, «y ahora vuelve a subir al tener más visitantes». Pero hay otros factores que explican el incremento de las incidencias, como el cambio climático.

Efecto del calor

En el verano del 2022 se batieron récords de olas de calor, y en el 2023 se acaba de superar el primer gran episodio de calor sofocante de la temporada. «Hay gente que se muere por ahogamiento, pero no se puede achacar a una imprudencia, sino a un infarto, que podría venir por las temperaturas», explica. «Si una persona tiene un problema de este tipo en la calle es más fácil actuar, pero un infarto en el agua es más complejo de detectar, por lo que el problema de salud le causa el ahogamiento», aclara. De hecho, afirma que del total de ahogados, «un 80% son por esta causa».

Es como aquellos casos en los que alguien tiene un infarto mientras conduce: muy probablemente haya una desgracia personal por un accidente, pero el origen se debe a una causa de salud. Desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencias (SEMES), coinciden en esta idea, y ponen el acento en el envejecimiento activo de la población, con lo que hay más personas de edad avanzada que acuden a la playa.

Gente de más edad

Castellón entraría dentro de esta tesis en el presente verano. Buena parte de los fallecidos son gente de avanzada edad, en los que la principal hipótesis es un incidente cardiaco.

En este punto hay otro detalle a tener en cuenta, como es la falta de un criterio uniforme a la hora de establecer los operativos de vigilancia en las playas. «Las piscinas tienen un protocolo más claro, ya que por ley, a tanta superficie le corresponde un número de socorristas o flotadores, mientras que en las playas no existe eso». Hay ayuntamientos «que cubren este aspecto con medios adecuados, pero hay otros casos en los que las temporadas de socorrismo son más cortas de lo deseable, y a la hora de licitar priman el criterio del precio», comenta.

SEMES también manda un mensaje a las autoridades, como es la necesidad de fomentar la formación a la ciudadanía. El primer paso sería el respeto a las banderas y recomendaciones de los socorristas, y luego con la promoción de actividades prácticas en los más jóvenes, como se hace en la seguridad vial. Incluso sería recomendable que conozcan técnicas de reanimación cardiopulmonar.

Otro verano preocupante

Todavía queda el tramo final de julio y todo el mes de agosto, pero los casos de gente fallecida en medio acuático en Castellón ya son preocupantes, con cinco casos en menos de un mes. Uno por semana de media.

El primer deceso fue el 22 de junio, con la muerte de un joven de 28 años en el río de Llucena. El siguiente caso se dio en Alcossebre el 26 de junio, con una mujer de 70 años en la playa Romana. El 7 de julio se dio el hecho más dramático, con la muerte de un hombre ahogado cuando trataba de rescatar a tres niñas en la playa de Xilxes. Y tan solo un día más tarde hubo otro caso en Alcossebre, con un hombre de 80 años.

El último caso conocido hasta el momento es el de un hombre de origen ucraniano, de avanzada edad, que murió el 15 de julio en la playa del Morrongo de Benicarló. Este repaso certifica que hay más casos de personas mayores, en los que puede relacionarse una crisis cardiaca.

El pasado verano, el primero de relativa normalidad tras el covid, también fue delicado. Entre la segunda quincena de junio y los primeros días del mes siguiente hubo cuatro fallecimientos. En lo que llevamos de año ha habido 27 casos en el conjunto de la Comunitat.