Hace ahora tres años Emeterio Ortiz se hizo viral en las redes al colgar un vídeo de un caballo propinándole lametones mientras le limaba las herraduras. Herrador de profesión desde hace 25 años y “el único que tiene titulación a nivel europeo de Castellón” colgó un vídeo que supera ya el millón de reproducciones.

Tres años después, esta misma semana, el vecino de Nules ha vuelto a repetir esta misma escena. Si en el 2020 fue en la Hípica de Castelló, en esta ocasión el vídeo se ha grabado en Almassora. Confirma Emeterio que no siempre los caballos son tan ‘besucones’ cuando realiza su trabajo, pero admite que “el que lo hace una vez, repite”, y tiene claro cuál es la razón de estos ‘besos’.

“A los caballos les gusta mucho la sal y como en verano sudamos mucho les gusta chuparnos. No todos lo hacen”, aclara Emeterio, un apasionado del mundo equino: “Llevo toda la vida con caballos. Mi padre ya tenía y desde niño he disfrutado con ellos. Trabajé en una fábrica, pero no me veía ahí, así que me fui a Madrid, primero, y después a Barcelona para formarme como herrador”.

En el vídeo se puede ver como está realizando la terminación del casco: “Ahora se intenta que lleven la menor herradura posible y que sea natural, pero hay veces que es imprescindible que lleven esta protección”.