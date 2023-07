La citricultura es la referencia del sector agrario de Castellón, y en los últimos años parece condenada a encadenar un problema tras otro. El último en salir a la luz tiene que ver con la debilidad detectada en una gran cantidad de naranjos de la provincia, especialmente en la zona de la Plana, que se manifiesta en un tamaño más estrecho y el color amarillento de las hojas.

Como dio a conocer Mediterráneo, desde la Associació de Llauradors de Nules apuntan a que la causa está en la falta de fertilización y los bajos niveles de nitrógeno, por lo que reclaman forzar el procedimiento de abonado.

Preguntado por esta cuestión, el presidente del Sindicato Central de Aguas del río Mijares y de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva), Pascual Broch, también hace referencia al abonado, pero pone el foco sobre las causas. «En los últimos meses hemos realizado análisis de hoja, y periódicamente de savia, y lo que se ha comprobado que este año no ha habido periodo de hibernación de los árboles». Algo que atribuye a las altas temperaturas registradas en el pasado invierno.

Hipótesis

La hipótesis de Broch es que, si el árbol no detiene su actividad en esos meses, se necesita un cambio en la pauta de abono. Algo que, en estos momentos, no es posible. La legislación vigente impide abonar de noviembre a febrero. «Hemos mantenido contactos con el Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), para que se permita abonar». Con el cambio climático, cada vez será más usual «que el árbol no pare en invierno y que el suelo no esté helado», comenta, lo que obliga a cambiar las pautas establecidas en el pasado. «Es un asunto que provoca una preocupación máxima, y que no solo se da en Castellón, sino en todas las zonas citrícolas del país, desde Huelva a Tarragona», remarca, aunque pone de manifiesto que los principales casos «se dan cuanto más cerca de la costa están los cítricos», donde más se nota un invierno cada vez más suave que altera el ciclo de los árboles.

Pautas idénticas

La Associació de Llauradors de Nules pide explicaciones a las comunidades de regantes, ante la sospecha de que se haya reducido el aporte de fertilizantes. Una teoría que Broch niega de forma categórica: «Hace cinco años que hacemos el mismo abonado y todos los años anteriores ha funcionado bien». Y recuerda que trabajan «en coordinación de ingenieros y nadie tiene más interés que nosotros» en resolver este asunto. Eso sí, destaca que «ningún técnico validará duplicar el abonado, porque sería peor el remedio que la enfermedad».

Por su parte, el secretario general de la Unió Llauradora, Carles Peris, indica que mantendrá una reunión con técnicos para analizar esta cuestión. «Se ha estado trabajando desde el primer momento con las comunidades de regantes», valoró, para añadir que el sector «necesita arroparse entre todos para progresar. Nuestro punto de vista es el de no generar polémicas y arrimar el hombro».

Preocupación

Acuíferos cercanos a zonas de cultivo citrícolas sufren, desde hace décadas, un nivel elevado de nitratos, debido al abonado de estas explotaciones. La Unión Europea quiere reducir la fertilización por nitrógeno, si bien Carles Peris defiende que «no se puede hacer de forma drástica, por lo que hay que hacerlo poco a poco con adobes orgánicos y de una manera progresiva».