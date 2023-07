Las peñas taurinas piden que los voluntarios ganen autoridad en los 'bous al carrer'

La presencia de la Policía Local en un festejo taurino no es vinculante para su autorización y posterior desarrollo. Así consta en el reglamento de festejos taurinos de la Comunitat Valenciana.

Una de las últimas tragedias producidas en la Comuitat Valenciana ocurrió en Tavernes Blanques, cuando en uno de esos actos un toro escapó del recinto tras romper una barrera y embistió a una mujer. La mujer murió esta semana a consecuencia del fuerte golpe sufrido en la cabeza. El informe emitido por la Policía Local de Tavernes sobre el festejo no tuvo influencia en la autorización del evento. Según el citado reglamento, la dirección de un festejo taurino recae en el alcalde o alcaldesa de la localidad en cuestión o en su defecto en la persona que delegue, ya sea un concejal o un funcionario de la Policía Local. En la provincia de Castellón son muchos los municipios que deben prestar atención a estas cuestiones del reglamento.

También está entre las funciones del responsable de la dirección requerir la intervención del personal voluntario e incluso de la Policía Local si fuera necesario.

Redoblar la precaución

Y es precisamente ese matiz el que pretende abordar la Federación de Peñas Taurinas de la C. Valenciana en la primera reunión que mantenga con el nuevo Consell que preside Carlos Mazón. El presidente de la peñas, Germán Zaragoza, explicaba que la presencia de la Policía Local, o de cualquier otro cuerpo de seguridad del Estado (los municipios menores de 5.000 habitantes no están obligados a disponer de Policía Local), no es algo a lo que se pueda obligar actualmente, pero sí es recomendable.

Y es que, actualmente, el personal voluntario o colaborador está encargado de velar por la seguridad del festejo y, por ejemplo, debe evitar que menores de 16 años o personas bajo los efectos del alcohol o las drogas se encuentran dentro del recinto taurino, tal como prohíbe el reglamento.

De ahí que, argumenta Zaragoza, la federación de peñas valenciana propondrá a la Generalitat que estos voluntarios tengan autoridad jurídica y dispongan de la cobertura legal suficiente como para hacer valer su autoridad dentro de un recinto taurino ante cualquier persona que incumpla la normativa y no quiera abandonar el área de los festejos.

Delegar responsabilidades

Es más, el colectivo presidido por Zaragoza también hará hincapié en la reunión con el Consell en la necesidad de que un funcionario de la Policía Local, o de otro cuerpo de seguridad si no lo hubiere, sea la persona sobre la quien el alcalde delegue la dirección del festejo taurino. Las peñas sostienen que se trata de una persona preparada en cuestiones de actuación rápida ante cualquier incidente repentino.

Por otro lado, cabe señalar que, tal como establece el reglamento valenciano, la Dirección de Seguridad y Emergencias es la responsable de autorizar un festejo taurino, pero para ello se precisa que entre la toda la documentación necesaria se aporte la declaración favorable del ayuntamiento al evento.