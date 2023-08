La falta de 200 matronas en Castellón amenaza la atención en los partos

La falta de matronas pone este verano en jaque en Castellón la atención en el embarazo y el parto en particular y la atención pública de la salud sexual y reproductiva de la mujer en general. La cifra oscila sobre las 200 profesionales en la provincia, atendiendo a un estudio del Sindicato de Enfermería Satse que reivindica al menos 1.600 profesionales en toda la Comunitat para cumplir con los estándares de calidad asistencial de la Organización Mundial de laSalud (OMS) que establece la ratio de una matrona por cada 400 mujeres en edad fértil, poniendo negro sobre blanco una reivindicación por la que claman al cielo tanto desde el Colegio Oficial de Enfermeros yEnfermeras de Castellón (COECS)como desde los sindicatos sanitarios.

El presidente del COECS, Francisco Javier Pareja, explica que «la carencia de matronas en Castellón radica fundamentalmente en la nula previsión, por parte del Gobierno, a la hora de crear plazas de Enfermería Interna Residente (el MIR de la enfermería)». «Cada año, se convocan apenas 2.000 plazas en España, de las cuales menos de 500 se destinan a Enfermería Obstétrico-Ginecológica. Esto provoca que, a medida que crece la demanda en los departamentos de salud y se producen jubilaciones, haya menos profesionales para ofrecer sus servicios y no se cubre una necesidad social creciente». En esta línea, a corto y medio plazo, se calcula que el 30% de las matronas activas se van a jubilar en los próximos años, y el ritmo actual de la creación de plazas no cubrirá el servicio.

Un ‘S.O.S.’ a la Administración

Y lanza un llamamiento al Gobierno y a la Generalitat:«La administración se empeña en no querer solucionar este problema». Pareja pone el foco en la problemática, que empeora en el periodo estival, como ya han visto en julio y con la previsión de agosto sobre la mesa.

«Ahora en verano, la situación se agrava en nuestra provincia, ya que la presión asistencial se incrementa con las bajas por vacaciones, en muchos casos imposibles de cubrir porque no hay matronas disponibles. Pero es una situación que no sólo se produce con Obstétrico-Ginecología, sino que también en Atención Primaria, en Enfermería Geriátrica o en Enfermería del Trabajo». La solución, dice, pasa por «cubrir estos puestos con enfermeras generalistas no deja de ser un parche a un problema estructural del sistema sanitario, que cada vez tiene menos especialistas para asumir las necesidades de la sociedad».

Francisco Jose Centelles, vicesecretario provincial de Satse Castellón, ahonda en que «este problema se arrastra desde hace mucho tiempo, agravado en el periodo Covid y ahora aún más por el déficit de plantillas tan grande que estamos soportando en Castellón».«Desde Satse ya se han hecho muchos estudios y valoraciones con ratios de población por matrona, los cuales han demostrado la escasez de matronas para poder dar una atención correcta a como se merece la población», denuncia.

Un problema endémico

Si una mujer se pone de parto en verano, el azar es determinante, y también su geolocalización. Y es que no será lo mismo la atención que reciba si en el hospital al que acude han conseguido, o no, suplir las vacaciones de las matronas, si todas están en el turno previsto, si se encuentra en una guardia interminable o si hay más mujeres que, como ella, van a dar a luz. Pasa durante los meses de julio y agosto en toda España.

Esa «una falta de especialistas», en la que coinciden los profesionales, acaba repercutiendo en la atención que reciben las mujeres. Explican que muchos centros de salud se quedan sin matrona, ya que la especialista debe ir a cubrir las bajas y las vacaciones en el hospital, y no hay nadie disponible en las bolsas de empleo. Y es que muchas profesionales, al no conseguir plaza de su especialidad yante la precariedad de los contratos laborales, buscan la estabilidad como enfermeras no especialistas.

Y mientras la coyuntura actual se soluciona, las visitas a Atención Primaria de las mujeres que buscan atención sobre vida sexual y reproductiva sufren un paréntesis obligado, y las citas de junio finalizaron concretando una nueva cita entre septiembre y octubre. Si hay problemas, la mujer debe acudir al Hospital General, la Plano o al Comarcal de Vinaròs.