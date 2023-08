El gasto de los turistas internacionales en Castellón se dispara hasta los 126 millones

Los turistas internacionales se han gastado durante el segundo trimestre del año, de abril a junio, 126 millones de euros en la provincia de Castellón. Es nada más y nada menos que un 82% más que en el mismo periodo de un año atrás.

Así lo refleja la encuesta de gasto turístico publicada este viernes por el Institut Valencià d’Estadística (IVE). El crecimiento resulta de tal magnitud que se registra en esta ocasión la cifra más alta de impacto económico en un segundo trimestre del año desde que se inició la serie en el 2015.

De hecho, los 126 millones superan ampliamente las cifras prepandemia. En el 2019, el gasto de turistas internacionales se quedó en 96 millones de euros, un 24% menos que ahora.

Las causas

¿Y cuál es el motivo? El vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo (Ashotur) y presidente de CEV Castellón, Luis Martí, atribuye el auge, el cual considera «positivo», tanto a la inflación como a la mejoría del sector.

No obstante, Martí matiza que «todo ese incremento de gasto no es incremento de rentabilidad», ya que «la inflación ha hecho que tengas más facturación, pero no necesariamente más rentabilidad», apunta el representante del clúster turístico.

Con todo, Martí considera que, en estos momentos, «la evolución del 2023 resulta positiva en todas las variables: ocupaciones, llegada de turistas, gasto, rentabilidad…». A su vez, incide en que «este 2023 será el de la plena recuperación y vuelta a datos similares o superiores al 2019».

A nivel de la Comunitat Valenciana, este viernes se conocieron los datos del mes de junio, en el que el gasto de los turistas internacionales alcanzó los 1.129 millones de euros, cifra un 6,4% superior a la correspondiente al mismo mes del año anterior. Esta cuantía se corresponde con un 10% de los ingresos a nivel nacional.

La factura media

El gasto medio de los turistas internacionales que eligieron en junio la Comunitat Valenciana como destino principal fue de 1.201 euros y su estancia media de 9,7 días, lo que equivale a 124 euros por persona y día.

La autonomía se sitúa, así, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, las Islas Canarias y Andalucía, mientras que supera a otros destinos como Cataluña o las Islas Baleares.