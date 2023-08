Viviendo el miedo por su Ecuador desde Castellón

Ernesto no le dice su apellido a Mediterráneo porque su familia, en Ecuador, jamás ha revelado que él está en España. Tienen miedo de que, si lo descubren, las bandas criminales del país empiecen con sus habituales extorsiones, pidiendo cantidades absurdas de dinero solo por tener un familiar que cobra en euros. El pasado miércoles, Ernesto había terminado una larga jornada de trabajo en la fábrica de Castelló en la que trabaja. Estaba cansado y se marchó a dormir. Con los ojos ya cerrados, empezó a deslumbrarle la luz de su móvil. Las notificaciones comenzaron a acumularse por decenas, así que no tuvo otro remedio que mirarlas.

«Era ya de madrugada, pero allí era por la tarde, porque tenemos siete horas de diferencia con Ecuador. Vi que había habido un atentado contra el candidato a presidente Fernando Villavicencio. Primero dijeron que estaba herido y al rato ya salió la última hora diciendo que había muerto». Ernesto, en shock, se quedó «hasta muy tarde», sin dormir. Su país, con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, acababa de entrar en combustión. Pero no era nada que él no se esperara, por cómo venía la escalada de violencia entre bandas y narcotráfico.

Impotencia a 9.000 kilómetros

«Allí se está muy inseguro, hay muchos sicarios, mafias. Es muy complicado. Yo me siento muy apenado viviéndolo desde lejos, porque cuando vivía allí había delincuencia, sí, pero en relación a como está hora, se vivía tranquilo», afirma Ernesto, que vive en Almassora.

Él todavía tiene a su madre, a sus hermanos y a sus tíos en Ecuador, en la provincia de El Oro. «Estoy hablando con ellos todos los días, me dicen que la delincuencia se está disparando en todos lados. Tengo miedo de que este tipo de cosas se vuelvan más habituales», dice Ernesto, de 53 años.

Ernesto: «Hay muchos sicarios, tengo miedo de que esto se vuelva habitual. Por unos pocos dólares te matan»

En su opinión, el estado de excepción decretado durante 60 días por el presidente, Guillermo Lasso, a raíz del atentado contra Villavicencio, servirá para que la deriva de violencia frene un poco. Con la vigilancia de las Fuerzas Armadas en las calles, espera que «puedan seguir con tranquilidad y que haya paz». El ecuatoriano en Castelló no se plantea volver ni de vacaciones a Ecuador, después de la muerte de Villavicencio, quien no tenía muchas opciones de alcanzar la Presidencia —era cuarto en las encuestas— pero que prometía mano dura con las bandas. La investigación policial ha dejado por ahora seis detenidos ya en prisión preventiva por este ataque, que ha conmocionado al país sudamericano.

La tasa de homicidios de la nación se cuadruplicó de 5,8 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 26,7 en 2022, según datos del Instituto Igarapé de Brasil. En España, la tasa de homicidios fue de 0,6 en 2021, según el INE. Este mismo viernes, otra candidata a la Asamblea de Ecuador (Congreso), Estefany Puente, salió ilesa de un ataque en el que dos hombres en moto tirotearon su coche.

La situación es paradójica. Hace pocos meses, el Gobierno de Lasso autorizó la venta de armas para defensa personal, pero Ernesto no comulga con esa medida. «Es darle facilidades al que quiere hacer daño. Por unos pocos dólares, te matan. No puedes salir a la calle con ropa de marca porque te la van a robar y te pueden pegar un tiro».

Vivir con inseguridad

Mayi también prefiere no decir su apellido por los mismos motivos que Ernesto. Ella es de Guayaquil y también tiene a parte de su familia allí. Hace cinco años que vino a Castelló, donde ejerce como peluquera. Mayi, de 45 años, está resignada por lo que pasa en una Ecuador muy diferente a la que ella recuerda: «Hay mucha delincuencia en mi país, mucha inseguridad. Ya no se puede creer en las autoridades».

El atentado la hartó, pero tampoco la sorprendió. «La vida no tiene nada de valor, y no hay quien reclame eso. No puede reclamar ni la policía. No les pueden parar los pies a los delincuentes», considera Mayi. La peluquera confiesa que tiene «miedo» por su familia. «Te matan por unas zapatillas», afirma.

Mayi: «El candidato que mejor discurso tenía contra las bandas era el que acaban de matar. No les paran los pies»

Sobre el futuro del país, para Mayi ninguno de los candidatos en las elecciones del próximo domingo 20 de agosto no cambiarán el escenario de violencia. «El que mejor discurso tenía era el que acaban de matar ahora mismo», lamenta, al tiempo que cree que tanto el partido de gobierno —de derecha— como la oposición correísta —de izquierdas, van «a por lo mismo».