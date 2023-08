Tom, Chico, Onix, Tell, Tuso, Olenna, Ygritte, Pedro oMateo... Juegan, corren, se entretienen, saltan y acompañan. Con nombre de persona, son algunos de los 100 perros y 120 gatos abandonados que la protectora Huellas Callejeras acoge en su refugio de Castelló, donde normalmente conviven unos 50. No es un sitio secreto, ni demasiado grande, pero sí un espacio seguro desbordado por el aumento del abandono de animales de compañía, que esta año, sin causa, ha aumentado, y mucho. Marián Iserte, vicepresidenta de la organización, con varias sedes, lanza un alto y claro SOS:«Necesitamos casas de acogida urgentemente».«Estamos desesperados y desbordados. Este parado, se han incrementado las cifras de abandono, tenemos más animales y la acogida está parada. Buscamos personas responsables que se hagan cargo de Tom, Chico, Onix... ellos solo buscan una familia que es acoja durante un tiempo para que sociabilicen y, si después deciden adoptar, pues mejor, para la familia y para el perro o el gato». Es un problema general, como ocurre también en València, con la protectora Modepran, como informa Gonzalo Sánchez.

Mar Garcia i Pol Soler son ahora los papás de Bjorn, un impresionante perro que «es uno más de la familia». Todo empezó con un voluntariado de Pol en una protectora, pero cuando vio a Bjorn, aún pequeño -de edad y de tamaño-, surgió el flechazo. Primero lo acogió unos días, que se convirtieron en semanas, y después, pasaron a la adopción. Cuando se trasladó a Benicàssim, Bjorn viajó con él, y es un perro feliz. Para ellos es «el pequeño de casa», aunque de pequeño no tenga ya nada.

A Amparo Mas, voluntaria durante años en Huellas Callejeras y ahora madre de acogida ocasional, pasó por lo mismo, y ahora es la mamá de Edu. «He tenido más de 20 perros de acogida;creo que es muy importante que un perro tenga una casa. Los hogares de acogida son la L para ver cómo se comportan... Son imprescindibles». «Pero sabes que es temporal, que es como cuando te quedas unos días con el perro de un amigo, con las obligaciones y deberes, y con con todo lo que te aporta el animal», explica.

Una constante cada verano

El abandono de animales de compañía es una constante cada verano. En el imaginario popular están las campañas de concienciación, que, s egún coinciden desde las protectoras, «no son suficientes». «El que no tiene interiorizado que el perroo el gato son de la familia, acaba abandonando. Siempre hay un resulta que me traslado, a mi novia no le gustan, no tengo espacio, no tengo tiempo, o no me lo puedo permitir, el animal está enfermo... Y en verano más. Suena duro. Tener un animal en casa no es ninguna obligación, pero sí una responsabilidad, y las protectoras ayudamos en los gastos de los acogimientos», asegura Marián Iserte, de Huellas Callejeras.

La Ley de Bienestar Animal

Ella pone el acento en la importancia de la nueva Ley de Bienestar Animal «Dejar morir a un animal,o maltratarlo, ahora es delito -explica- . Y hay muchas formas de maltrato, desde el abandono en verano a la omisión del deber de cuidado a las palizas. Está todo tipificado y según la gravedad puede ser una multa o 2 años de inhabilitación para tener animales».

Al respecto, la Comunitat es «pionera», señala la vicepresidenta de Huellas Callejeras. «La Ley 2/2023 de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía y otras medidas de bienestar animal tipifica desdelas obligaciones de las personas responsables legales y temporales de los animales, las prohibiciones, el transporte, los tratamientos necesarios, registros y, entre otras cosas, el sistema de identificación», explica. «Queda mucho por hacer, porque la gran mayoría de animales llegan sin chip, obligatorio desde 1994, y eso es un problema para conocer al animal. Hace falta más control», señala Iserte, que reclama «más implicación de la Administración». «Muchos municipios tendrán que actualizar sus ordenanzas. Castelló tiene mucho avanzado», dice.

Y para poder presentar los 30 nuevos inquilinos de la casa, 30 cachorros que buscan una familia responsable de acogida, celebrarán en Castelló el próximo 9 de septiembre un evento. Más tarde, el 16 prevén organizar un rastrillo solidario para recaudar fondos y socios. «Las casas de acogida son un diamante. Y necesitamos una mina», explica Amparo Mas.