La provincia de Castellón va digiriendo la bolsa de viviendas vacías que acumula. Según datos del censo de población y viviendas publicados este verano por el Instituto Nacional de Estadística (INE, las comarcas castellonenses tienen más de 77.000, lo que supone un 17,37% del parque.

Los municipios con más bolsa

17 municipios de la provincia concentran la mayor parte de los inmuebles en desuso. Castelló lidera la bolsa, con 10.359; le sigue Orpesa, con 6.171 y Vila-real, con 3.769. Entre estas tres localidades acaparan el 26% de pisos en desuso. Continúan Peñíscola, con 3.629; y Burriana con 3.570. El top ten lo completan Alcalà (3.270), Benicarló (2.527), la Vall d’Uixó (2.407), Onda (2.318) y Vinaròs (2.180). Moncofa es el último municipio con más de 2.000 viviendas vacías (2.069).

Un parque de más de 400.000 viviendas

El Instituto Nacional de Estadística clasifica las viviendas en función del uso que se les da. Así, del parque total --446.872-- más de la mitad (53%) se destinan a viviendas principales. El resto (más de 200.000) tienen otros usos. Además, se calcula, en base al consumo eléctrico que realizan, que alrededor de 66.405 tienen un uso solo esporádico. Otras 77.608 se encuentran vacías.

Por qué hay viviendas vacías

Dentro de estas últimas la casuística es muy variada. Las hay que requieren de profundas reformas para hacerlas habitables y por eso no salen al mercado. Después del estallido de la burbuja, en 2011, muchas familias no pudieron costear sus hipotecas y los bancos embargaron sus propiedades. Además, estaban las procedentes de promociones que quedaron sin vender, algunas sin terminar y en municipios donde después, la demanda no fue la esperada. Poco a poco, desde entonces, la bolsa de viviendas vacías se ha ido reduciendo al calor de la recuperación económica, bien por ventas o por alquileres.

Miedo a la okupación

Además, se reclama una mayor protección frente a la okupación. Y es que el temor a impagos, a que los inquilinos no se vayan o dañen la propiedad disuaden a muchos de ponerlas en arrendamiento.

Un crecimiento durante el boom

Entre 2001 y 2011, el parque total de viviendas de la provincia creció en 94.827 inmuebles, es decir, un 29%. En la siguiente década, (2011/21) como se construyeron menos viviendas, el aumento fue inferior, de 26.356, un 6,26%.

A la baja

En diez años, la cifra de viviendas vacías se ha reducido en un 5% --con alrededor de 4.395 viviendas menos--. En concreto, se ha pasado de 82.003 --19,5%-- a 77.608. Fue la cifra más elevada, tras el estallido de la burbuja.

Y es que antes, en el 2001, los inmuebles vacíos ascendían a 61.867. Aun así, dado que el parque total de viviendas era inferior, el porcentaje respecto al total era similar, del 18,94%.

Diferentes medidas

Para reducir la bolsa de viviendas vacías, que según el último censo del Instituto Nacional de Estadística supera los 3,8 millones en España, se han abordado medidas, como la penalización a través del Impuesto de Bienes Inmuebles, a potestad de los ayuntamientos. También medidas para impulsar el alquiler asequible, como beneficios fiscales, resideño de la figura del gran tenedor, declaración de zonas tensionadas... No obstante, hay expertos que tachan de desorbitadas las cifras del INE.