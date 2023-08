La provincia de Castellón sumará una docena más de aulas gratuitas de Infantil de 2 años en centros públicos de Infantil y Primaria (CEIP) para el próximo curso, que comienza este 11 de septiembre. De este modo la oferta global se situará en 111 unidades.

Sin embargo, la cifra es inferior a la prevista inicialmente. Y es que en febrero la Conselleria de Educación liderada entonces por el Govern del Botànic anunció que la oferta iba a incrementarse en 32 nuevas unidades.

Antes de elecciones

Fuentes del departamento autonómico achacan la planificación al anterior gobierno. De hecho, la admisión tuvo lugar del 20 al 28 de abril, antes de los comicios autonómicos, y en la oferta inicial de vacantes no se incluyeron todas las nuevas aulas anunciadas en febrero.

Desde el sindicato STEPV, su portavoz, Marc Candela, señala que "este asunto no pasó a negociación con nosotros, porque la creación de unidades no es negociación". Añade que quizás pudo deberse a cuestiones de natalidad. "Pueden negociarlo si quieren pero no es preceptivo", señalan desde CCOO, que agregan que se les informó en mesa sectorial pero hace meses y que preguntarán la razón del posible recorte.

Oferta pública suficiente

«Nosotros estamos a favor de que haya una oferta pública suficiente para dar respuesta a toda la demanda educativa en todas las etapas por lo que hace falta ampliar la oferta de plazas públicas», asevera Candela.

Récord en la etapa de 0 a 2 años

Hay que recordar que como publicó Mediterráneo Infantil de 0 a 2 años ha registrado cifras de récord en Castellón pese al invierno demográfico, debido a la apuesta del anterior ejecutivo por impulsar esta etapa como un ciclo educativo formal y la creación de nuevas unidades de 2 años en colegios públicos y por las necesidades crecientes de conciliación familiar y laboral.

Además, como se puede observar en el gráfico adjunto, la oferta de unidades de 2 años no solo incluye las ciudades más pobladas, sino también el territorio en riesgo de despoblación.

Un 2,4% menos de niños

Hay que recordar que este curso corresponde acceder a estas aulas de dos años a los nacidos en el 2021, año en el que vinieron al mundo 4.063 bebés, lo que supone un descenso del 2,4% de los nacimientos respecto a 2020. La ratio en esta etapa se sitúa en 18 niños por aula y se ofertaron 1.873 puestos en aulas de 2 años.