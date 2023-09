La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha informado que este viernes 1 de septiembre se han lanzado los primeros 2.000 nuevos códigos del Bono Viaje, “para que los usuarios puedan comenzar a viajar durante el último trimestre del 2023”.

En concreto, entre el 18 de septiembre y el 22 de diciembre de este año, que corresponde al segundo periodo del programa, y en cualquiera de los establecimientos turísticos adheridos a la iniciativa, se puede reservar tanto la estancia como los servicios complementarios, que también cuentan con bonificación, entre ellos la manutención, tratamientos de salud y bienestar, actividades deportivas o excursiones.

Nuria Montes ha explicado que a lo largo de septiembre se irán emitiendo nuevos bonos para disfrutar de estancias en la Comunitat Valenciana con descuento del 60% del total de la reserva. El objetivo es “poder alargar las buenas cifras de ocupación registradas este verano en la Comunitat Valenciana, así como contribuir a la desestacionalización turística en el resto de meses hasta final de año”, ha recalcado.

Presupuesto pendiente

“Con ello -ha continuado-, se reactiva la edición de 2023, todavía en vigor, y que prevé inyectar, de forma directa, en los próximos meses cerca de 4 millones de euros en el sector turístico de la Comunitat Valenciana”. Asimismo, la consellera ha reiterado que “Turisme trabaja en una nueva edición del Bono Viaje para 2024 con algunas novedades”, con el objetivo de que llegue a un mayor número de personas beneficiarias.

Nuria Montes ha explicado que los nuevos códigos de reserva lanzados este viernes forman parte de la edición del programa Bono Viaje 2023 y ha remarcado que “se han repartido entre la lista de espera que está activa desde que se puso en marcha la edición de este programa, en enero de 2023”.

Peñíscola, uno de los más demandados

Los bonos se reparten siguiendo el orden de la lista de espera en vigor desde el mes de enero, que se puede consultar en la web del programa.

El programa Bono Viaje 2023 está dotado con un total de 15 millones de euros, de los que cerca de 11 millones han sido destinados al primer periodo, comprendido entre enero y mayo de este año, y que registró cerca de 30.000 reservas, lo que supone alrededor de 90.000 personas beneficiadas.

Respecto al balance de este primer periodo de 2023, el importe medio por reserva ha sido superior a 635 euros, con una estancia media de 2 noches, siendo Benidorm, Calp, Finestrat, Peñíscola y Altea los destinos más demandados. Esta iniciativa de estímulo de la demanda interna ha permitido movilizar en el primer semestre del año un impacto económico cercano a los 19 millones de euros.

Más de 365.000 personas beneficiadas

🚗Del 18 de septiembre al 22 de diciembre puedes viajar de nuevo con tu #BonoViajeCV



Hoy hemos repartido 2000 bonos entre los inscritos en la lista de espera de este año👉📃https://t.co/AYZ928zeF9 pic.twitter.com/7tU14KWSHP — GVA Turisme (@GVAturisme) September 1, 2023

Desde su puesta en marcha en octubre de 2020, el Bono Viaje acumula más de 122.000 reservas, con más de 365.000 personas beneficiadas. Hasta el momento, la inversión total de Turisme Comunitat Valenciana asciende a 31,3 millones de euros, con un impacto económico en el sector turístico de más de 71,3 millones de euros.

Destinado a incentivar de la demanda interna en periodos de estacionalidad y dirigido a personas residentes en la propia Comunitat Valenciana, en 2023 la ayuda es del 60 % del coste de los servicios turísticos contratados, sin distinción de estancia corta o larga, pero sí con una estancia mínima de dos noches consecutivas en el mismo alojamiento, y hasta un máximo de 600 euros por ayuda concedida.

Establecimientos turísticos adheridos al bono viaje

Informa: Levante EMV.

PROVINCIA DE VALENCIA

Alboraia: Olympia Hotel Events & Spa.

Benissoda: La Sitja Hotel.

Bétera: Ad Hoc Parque.

Bocairent: Hotel l'Estació y l'Àgora.

Cofrentes: Hotel Torralba.

Cullera: Cullera Holiday y Hotel Santamarta.

El Puig: Olympia Ronda Hostel, Olympia Ronda I y Olympia Ronda II.

Gandia: RH Bayren Parc, RH Gijón, RH Riviera, Los Robles, RH Bayren hotel & spa y Villa Luz.

Manises: Port Azafata Valencia.

Requena: Balneario de Fuente Podrida.

Riba-roja de Túria: Hotel Muralleta.

València: AC Hotel Valencia, Ad Hoc Monumental, Barceló València, Blanq Carmen Hotel, You&Co Jardín Botánico Boutique, hotel Palacio Marqués de Caro, Casa Babel, Eurostars Gran Valencia, Eurostars Rey don Jaime, hotel Dimar, SH Inglés, SH Valencia Palace, Vincci Palace, l'Esplai València, hotel Las Arenas, Miramar, Neptuno, NH Center, NH Collection Valencia Colón, NH Las Artes, NH Las Ciencias, Olympia Universidades, Palacio Santa Clara, Palau de la Mar, Parador de Turismo el Saler, Port Feria Valencia, San Lorenzo boutique, Sohotel Valencia, Sorolla Centro, Vincci Lys y Vincci Mercat.

Venta del Moro: Entreviñas.

PROVINCIA DE CASTELLÓN

Alcalà de Xivert: Alcossebre Sea Experience y Gran Hotel las Fuentes.

Alfondeguilla: Mar de Fulles.

Benicarló: Parador de Benicarló.

Benicàssim: Finca los Pinos, Intur Azor, Intur Bonaire, Intur Orange, Termas Marinas el Palasiet y Voramar.

Cabanes: Via Natura.

Castelló: Castellón Center, Hotel Luz, Marina d'Or Playa e Intur Castellón.

Catí: Casa Banys d'Avella.

Culla: Mas el Cuquello.

Fuentes de Ayódar: Hotel rural las Viñas Viejas.

La Pobla de Benifassà: Hostatgeria Sant Jaume.

La Serratella: Abadia del Maestrat.

La Vilavella: Balneario de Villavieja.

Montanejos: Hotel Rosaleda de Mijares y hotel Xauen.

Morella: Cardenal Ram, Hotel el Cid y Rey Don Jaime.

Oropesa del Mar: Hotel Casa Arizo.

Peñíscola: Hotel Acuazul, Ágora spa y resort, Ananda beach rooms, Dios está Bien, Duna hotel boutique, Estrella del Mar, Gran Hotel Peñíscola, hostal boutique Olvido 22, hostal Peñíscola, RH boutique Portocristo, RH Casablanca suits, hotel y spa Castillo de Peñíscola, Joanna hotel & wellness, La Cabaña, Peñíscola Plaza suites y RH Don Carlos hotel & spa.

Segorbe: Hotel Martín el Humano.

Vilafamés: El Jardín Vertical.

Vinaròs: Hotel Duc de Vendôme, RH Vinaròs Aura y RH Vinaròs Playa.

PROVINCIA DE ALICANTE

Alcalalí: Castell de la Solana.

Alcoi: Hostal restaurante Savoy, hotel Masía la Mota y Sercotel ciutat d'Alcoi.

Alicante: AC Hotel Alicante, hotel Albahía, Alicante Golf, Almirante, Boutique Alicante siglo XVII, Boutique Calas de Alicante, Boutique Isla de Tabarca, Eurostars Centrum, Carlos I, Casa Alberola Alicante Curio Collection by Hilton, Castilla Alicante, Daniya Alicante, El Mercat, Eurostars Mediterránea Plaza, hotel Mañet, hotel Leuka, hotel Serawa Alicante, La Finca Gold & Spa resort, Maya, Melià Alicante y Port Alicante.

Altea: Ábaco Altea, Cap Negret, Casa del Mar, El Fornet, SH Villa Gadea, hotel Tossal d'Altea, La Serena y Moona hostal.

Beniarbeig: Ad Hoc Vitae.

Benidorm: Los Álamos, Anna, Belroy, Benidorm Plaza, Brisa, Bristol Park, Caballo de Oro, Centro Mar, Cimbel, Cuco, Deloix, Don Pancho, Dynastic, Flamingo Oasis, Gala Placidia, Gastrohotel RH Canfali, Golden, Grand Luxor Village, hotel Agua Azul, hotel Avenida, El Palmeral, La Estación Benidorm, hotel Madeira Centro, Montesol, Poseidón, Poseidón Playa, RH Corona del Mar, RH Princesa, RH Royal, RH Sol, RH Victoria, Jaime I, Les Dunes Comodoro, Magic Cristal Park, Magic Rock Gardens, Marconi, Mareny Benidorm, Mediterráneo Benidorm, Mercure Benidorm, Milord's Suites, Olympus, Port Benidorm, Port Fiesta Park, Port Vista Oro, Primavera Park, Regente, Río Park, Riudor, Sandos Monaco Beach Hotel & Spa, Sol Costa Blanca, Sol y Sombra, The Agir Springs Hotel, The Level at Melià Villaitana, Villa del Mar Hotel Family Gourmet y Villa Venecia Boutique.

Benimantell: Nasilvana y Vivood Landscape Hotel.

Biar: La Façana y Mas Fontanelles.

Busot: Boutique hotel Sierra de Alicante.

Calp: AR Diamante Beach, Gran hotel Sol y Mar, RH Ifach, Port Europa, Roca Esmeralda, Suitopia Sol y Mar suites hotel y The Cook Book Gastro Boutique hotel.

Castalla: Hotel Artmonia.

Castell de Castells: Hotel Serrella.

Cocentaina: Hotel Anna.

Crevillent: Hotel Goya y Las Palmeras.

Dénia: Art Boutique hotel Chamarel Denia, Boho Suites Denia, Costa Blanca, Daniya Spa & Business, Denia Marriott la Sella Golf Resort & Spa, l'Hotelet de la Raconà, La Posada del Mar, Les Rotes, Los Ángeles, Noguera Mar, Nou Romà, Palau Verd y Port Dénia.

Elx: Hort de Nal, Huerto del Cura, Port Elche, Port Jardín Milenio y Tryp Ciudad de Elche.

Finestrat: Barceló Asia Gardens hotel & thai spa, Finca Fabiola y Nature Suits.

Guardamar del Segura: Eden Mar, Hotel Playas de Guardamar y hotel Meridional.

Xàbia: Hotel Jávea, Nomad hotel Xàbia Port, Parador de turismo de Jávea, Ritual de Terra hotel and spa, Sol de Jávea, Triskel y Villa Naranjos.

Xixona: Pou de la Neu.

L'Alfàs del Pi: Albir Playa hotel and spa, hotel Sun Palace Albir hotel and spa y hotel Noguera.

La Nucía: Barceló la Nucía Hills y Barceló la Nucía Palms.

La Vall de Laguar: Hotel restaurante Alahuar.

Mutxamel: Hotel Bonalba.

Orba: Hotel Mardenit.

Pedreguer: Syncrosfera.

Sant Joan d'Alacant: Hotel-residencia Abril.

Santa Pola: AJ Gran Alacant y Gran Playa.

Teulada: Hotel Swiss Moraira, La Sort y Serawa Moraira.

Torrevieja: Hotel Doña Monse spa & golf y Hotel Playas de Torrevieja.

Vall de Gallinera: El Secret de la Foradà B&B.

La Vila Joiosa: Hotel Allon Mediterrènia y hotel Blue Line.