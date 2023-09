El ingreso mínimo vital remonta en Castellón pero no alcanza los objetivos iniciales

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) avanza en Castellón pero todavía no ha alcanzado los objetivos iniciales. Así se desprende del último balance facilitado por el Ministerio. Con los datos del mes de agosto, el número de hogares beneficiarios en la provincia alcanza los 8.383 tres años después de su implantación en junio del 2020. Sin embargo, antes de su puesta en marcha la previsión era llegar a los 11.000, según las estimaciones de la Conselleria de Hacienda a partir de los datos del Ministerio.

No obstante, sí que es cierto que ha aumentado el ritmo de concesiones, lo que ha favorecido la incorporación de nuevos perceptores. En concreto, se ha producido un incremento de un millar de familias beneficiarias (1.191) en lo que va de año, es decir, un 16%. Así, a finales del 2022 la cifra de hogares a los que llegaba esta prestación eran 7.192.

Además, se ha superado la cifra de 25.000 beneficiarios (sumando menores y dependientes a cargo), pues son 4.000 más que a finales del 2022. A fecha de agosto suman los 26.161, cuando a final de 2022 eran 22.087, es decir, un 18% más.

En un informe efectuado este año por la asociación estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales se advertía del elevado porcentaje de solicitudes que son desestimadas (3 de cada 4 a nivel estatal). "Quizá el sistema de gestión implantado, a través de la web y sin apoyo de ningún personal que conozca los requisitos y el proceso o quizá la imposibilidad de conseguir cita presencial en las oficinas del INSS, en los últimos tiempos sean algunas de las causas de este desperdicio de tiempo de los ciudadanos en la solicitud y del INSS en la gestión", señalaban en aquel momento.

On line

En ese sentido, el expresidente del colegio de graduados sociales de Castellón, Benjamín Beltrán, admitió que hay problemas, hay poca gente que lo percibe y la administración no facilita las herramientas necesarias para poder percibirlo. Entre dichas herramientas, señala la posibilidad de que en la página web hubiera un seguimiento de cómo está el ingreso mínimo, ya que actualmente solo lo presentas y después, si tienes suerte, igual te lo conceden. "Está muy mal gestionado y los profesionales que serían una forma de filtro no tenemos nada para poder ayudar a las personas con necesidades. Si habilitaran, sobre todo, a los graduados sociales, podríamos gestionar el tema mejor", expuso. Y es que, actualmente, se gestiona a través de la Seguridad Social, donde, además, hay falta de funcionarios en Castellón y no hay repuesto.

Por su parte, Francisco Sacacia, secretario general de UGT en Castellón, admitió que existe falta de personal en la Seguridad Social, que está propiciando que por ejemplo haya expedientes de incapacidad o revisiones médicas pendientes, pero que desconoce si no está llegando.