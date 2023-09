El sindicato CCOO ha reclamado la reapertura de las plantas cerradas del Hospital General Universitario de Castellón, porque está a tope. Así se ha expresado su portavoz, Encarna Barragán. Por otro lado, y con la llegada del 1 de septiembre, han comenzado a cerrarse de forma gradual los consultorios de verano -como el Atlanta de Benicàssim-, dado que algunos contratos estivales han comenzado a vencer. Otros ambulatorios, no obstante, seguirán abiertos hasta mediados o final de septiembre.

La portavoz de Sanidad de CCOO considera que las 60 camas cerradas en el hospital deberían reabrirse, ya que la falta de plazas está obligando a los pacientes a aguardar en Urgencias hasta que se libera una y, aunque no consta que se hayan cancelado operaciones, los usuarios son remitidos a la planta donde hay disponibilidad. «Hay un problema de camas y hay que abrirlas progresivamente», reivindica Barragán.

Falta de personal

Por su parte, el presidente del Sindicato Médico CESM, Alejandro Calvente, hace hincapié en la falta de facultativos. «Están cerradas las plantas 5ªD y 3ªB del General y no abrirán hasta el 1 de octubre», explicó Calvente, quien señaló que «para reabrir las plantas se necesita personal y, si hay pacientes pero no hay profesionales suficientes, recibirán una mala atención y sería un peligro». «Consideramos que hace falta personal para que no se tengan que cerrar plazas y para que se pueda trabajar y no aumenten las listas de espera», manifestó.

Prorrogar contratos

En la misma línea, Barragán señaló que «deberían prorrogarse los contratos de verano para poder ofrecer la cobertura sanitaria que necesita Castellón». «Hay diferentes tipos de contratos, unos eran de julio y agosto, y otros acaban a finales de septiembre, y los que más suerte han tenido, a mitad de octubre», explica Calvente, quien señala que hay especialidades donde habría que prorrogarlos. En cambio, otros, en cuanto se incorpore la plantilla que estaba de vacaciones no van a hacer falta.

Retener talento

«A nivel de funcionamiento hay una carencia de médicos y, de porrogarse, los contratos deberían ser fijos, estables, de dos o tres años», para retener al personal y evitar un problema endémico que se repite todos los años, señala el presidente del Sindicato Médico.

Cierre de ambulatorios

La Conselleria de Sanitat ha cerrado ya algunos ambulatorios de desplazados. Es el caso del consultorio Atlanta de Benicàssim cuya actividad asistencial estaba planificada por el anterior equipo de gobierno del 1 de julio hasta el 31 de agosto, pasando a partir del 1 de septiembre a cubrirse a través del consultorio de la calle Vila-real y del propio centro de salud, con el recurso de refuerzo asignado.

Desde Conselleria de Sanitat indicaron que la planificación asistencial de los consultorios de verano se realiza según la demanda de población desplazada, tras la experiencia de temporadas anteriores, explicando que la realizó el anterior equipo. Sin embargo, mantienen el silencio respecto a las camas cerradas.

Respecto a los centros de atención continuada de Atención Primaria, hasta el 29 de septiembre el horario será de 8.00 a 15.00 horas y a partir de las 15.00 horas entrarán en funcionamiento los PAC y los PAS. En el caso de los centros ubicados en la costa, la actividad programada podrá extenderse a las tardes. Los Puntos de Atención Continuada se adaptarán a las necesidades asistenciales.