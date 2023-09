Tras la gota fría del pasado fin de semana, que dejó casi 200 l/m² en Castellón y la vuelta del calor, los expertos instan a intensificar los tratamientos antimosquitos.

Así, tal y como explica Rubén Bueno, responsable de Lokímica, «después de la DANA, va a favorecer la presencia de todas las especies de mosquitos, mientras se mantenga la lámina de agua durante varios días. El de marjal y el tigre son los grandes beneficiarios de estas lluvias», indicó Bueno. «Hay que redoblar esfuerzos tanto en ámbito urbano, donde está el tigre, como en espacios naturales, donde está el de marjal, para poder frenar su proliferación los próximos días», apuntó. No solo la marjal, sino también los imbornales de las calles o recipientes en zonas privadas.

48 horas

El catedrático del Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Ricardo Jiménez explica que estos tratamientos deben realizarse con celeridad. «Tendría que estar ya realizándose miércoles o jueves, porque llovió entre sábado y domingo y lo normal es que el martes o el miércoles las larvas ya estén saliendo y para que sea eficaz hay que tratar cuando son recién nacidas, pues cuanto más pequeñas el porcentaje de muerte es mucho mayor. Pero si nos demoramos y tardamos más allá del jueves, las posibilidades de tener adultos ya el viernes y el sábado es muy grande».

Zonas de difícil acceso

Jiménez instó a hacer tratamientos aéreos en aquellas zonas de difícil acceso con alturas de agua de medio metro si quieren que sea eficaz y con la dosis adecuada, porque en 48 horas pueden empezar a salir los adultos y comenzar los problemas graves. «El terrestre únicamente se puede hacer si se puede acceder», señala Jiménez. «Debe cubrir toda la superficie para que sea eficaz», señala. De hecho, la Diputación ha solicitado ya a la Conselleria de Sanitat realizar tratamientos aéreos en el marjal de Cabanes Torreblanca y la marjalería de Peñíscola.

Vigilancia y control

De hecho, señala, tras las intensas precipitaciones se están reforzando las tareas de vigilancia y control de focos de cría de mosquitos, en prácticamente toda la provincia». «Estamos reforzando la presencia en el territorio y los tratamientos terrestres allá donde se llega para reducir la emergencia de mosquitos, que es lo habitual, por otra parte, de esta época de principios de septiembre, cuando se unen temperaturas altas y precipitaciones elevadas, lo que facilita la proliferación de mosquitos». Según señala, dado que han eclosionado los huevos y casi todo el peso poblacional está en el agua, los tratamientos que se están haciendo son con larvicidas para evitar que salgan los adultos, que son los que pican y dan problemas», aseveró.

¿Hasta cuándo?

"Hasta cuándo se prolongará esta situación dependerá de la climatología. Si volvemos a tener algun episodio de lluvias habrá que reforzar los tratamientos porque el producto que aplicamos en la lámina de agua se diluye", apunta este experto.

Consejos

En cuanto a los particulares, se aconseja tratar de eliminar agua estancada en propiedades privadas (terrazas, jardines) y no dejar las piscinas sin cloración o renovación si no se van a usar: vaciarlas o clorarlas. Y en zona de marjal, señala, «siempre va a haber mosquitos, eliminar al 100% no es objetivo real», medidas de autoprotección: telas mosquiteras en momentos de más actividad, como al anochecer, repelente, vaporizadores eléctricos,

Más inversiones

Por otro lado, consideró que deberían destinarse más presupuestos a los tratamientos antimosquitos. «Castellón es una zona donde estos fenómenos pasan más de una vez del año y son muchas hectáreas con inundación. Hay que poner los remedios adecuados cuando hace falta», dijo