El bloqueo en España preocupa a los diputados por Castellón en el Congreso

Con matices en uno u otro caso en función de la enseña a la que representan, pero la preocupación por las consecuencias que pueda tener para Castellón el bloqueo político que se vive en España preocupa a los diputados en el Congreso elegidos por los ciudadanos de esta circunscripción.

Al margen de cualquier otra consideración, que abundan, la expectativa de que no habrá nuevos presupuestos en tiempo y forma es una traba destacada para la puesta en marcha de nuevos proyectos para el territorio o para el impulso de aquellos que puedan estar en marcha. Las negociaciones del PSOE del presidente en funciones, Pedro Sánchez, con el líder de Junts, Carles Puigdemont es otro de los puntos calientes en un contexto en el que parece improbable que el popular Alberto Núñez Feijóo pueda sacar adelante su investidura y la de Sánchez está todavía en el aire.

En el caso del PP castellonense, el expresident de la Generalitat y exalcalde de la capital, que fue cabeza de lista de su partido a la Cámara Baja, Alberto Fabra, ve cumplirse en la actual situación «los peores presagios» y culpa a Pedro Sánchez de estar «dispuesto a todo». «Desde el punto de vista del Partido Popular vemos con estupor y mucha preocupación» la evolución de los acontecimientos.

Lo apunta tanto en relación con que pueda llegar a celebrarse un pleno del Congreso para tratar la cuestión de las lenguas cooficiales antes de la sesión en la que se votará la propuesta de investidura de Núñez Feijóo como en lo que tiene que ver con las negociaciones con Carles Puigdemont.

«Puigdemont es un prófugo de la justicia y no hay nada que hablar con él. No ha rendido cuentas por la comisión de un delito», afirma Fabra. En cuanto a las consecuencias para Castellón, destaca que como mínimo se retrasarán obras importantes para la provincia, lo que se traduce «en el ninguneo a Castellón porque no se pueden afrontar los retos que hay planteados» para el territorio.

Su compañero de partido, el parlamentario Óscar Clavell, reitera que «la mejor opción para la provincia de Castellón es que el próximo presidente del Gobierno de España sea Alberto Núñez Feijóo», para añadir que «cualquier otra opción es sinónimo de parálisis, tal y como ha sucedido en los últimos años. Parálisis para que puedan llegar inversiones clave en materia de infraestructuras a nuestra provincia, así como parálisis para que llegue el respaldo y ayuda a uno de los sectores estratégicos de Castellón: la cerámica».

Del lado socialista, la diputada en el Congreso Susana Ros asegura que «el momento político actual es el de espera inútil con el que el señor Feijóo ha decidido entretener a la sociedad española, haciendo perder el tiempo a España con su investidura falsa para mantenerse al frente del PP el máximo periodo posible».

En cuanto a las perspectivas, indica que pasan por que España «cuente pronto con un gobierno progresista con el presidente Pedro Sánchez que seguirá aportando prosperidad, estabilidad y convivencia», desde la convicción de que a Castellón «le va mejor cuando gobierna el PSOE» y cita el ejemplo de la aprobación esta semana de la inversión de más de 75 millones de euros en la electrificación de la vía Sagunto-Zaragoza.

La visión socialista

Tanto Ros como su compañero de partido Artemi Rallo, apuntan sobre la exigencias de Puigdemont para apoyar a Sánchez que «los españoles pueden estar tranquilos» en la dirección de que el líder socialista ya ha dejado claro que el marco de las negociaciones es el constitucional y legal. Rallo aporta una visión «optimista y esperanzadora» en el sentido de que confía en que Sánchez sea el próximo presidente.

Por último, este periódico trató de contactar sin éxito con el único diputado de Vox por Castellón, Alberto Asarta, para que aportara su punto de vista.