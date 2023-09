La noticia daba la vuelta al mundo este jueves, todos los medios de comunicación se hicieron eco de un avance científico brutal que tiene potencial de salvar miles de vidas: «Desarrollan riñones con células humanas en embriones de cerdo», titulamos en Mediterráneo. Esta investigación acerca la posibilidad de crear órganos para trasplantes a partir de células de pacientes, pues se trata de la primera vez que se ha logrado cultivar un órgano humanizado sólido dentro de un animal de otra especie.

Mientras esa investigación tenía alcance planetario, en una casa de Castelló se celebraba que un familiar suyo formaba parte del equipo de científicos que lo había hecho posible. El orgullo solo fue superado por los centenares de llamadas que empezaron a recibir.

Médico de Castelló

Miguel Ángel Esteban Barragán tiene 53 años y nació y se crió en Castelló. Es el español que está detrás del desarrollo de órganos con células humanas en embriones de cerdo, un proyecto que ha desarrollado junto a investigadores chinos del Instituto de Biomedicina de Guangzhou. Esteban trabaja allí desde hace 16 años. Tuvo que marcharse por la falta de oportunidades en la ciencia en España. Tras un tiempo en Londres, apareció la oportunidad de China.

«¡Ay, si me lleve un disgusto yo cuando me dijo que se iba a China! Pero ahora tenemos mucha satisfacción y estoy contenta» dice a este diario su madre, Carmen Barragán. «Me alegro mucho de que esto haya tenido tanta repercusión porque así la gente se entera de sus méritos», recalca.

"Es un trabajador nato"

La tía de Esteban es Encarna Barragán, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO en Castellón. «Es un crack, es un orgullo total para la familia, un trabajador nato», dice Encarna al respecto de su sobrino.

El próximo 21 de septiembre, Carmen viajará por primera vez a China desde antes de la pandemia para ver a su hijo, un reencuentro que será pura celebración.

«Yo ya tenía el billete antes de saber esto, y estoy muy emocionada. El domingo lo llamé y me dijo que estaba trabajando, porque muchas veces él trabaja todos los días de la semana. Y me mandó una foto y efectivamente era lo que yo pensaba, que estaba terminando de presentar el 'paper'», dice Carmen. Ese 'paper' no es otra cosa que un hilo esperanza para la medicina humana.