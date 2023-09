El deterioro de la salud mental eleva las conductas suicidas en jóvenes de Castellón

Los jóvenes castellonenses no son ajenos a la «pandemia silenciosa» o al «otro efecto llamada» que constituye el repunte de las conductas suicidas a causa del deterioro de la salud mental.

El Teléfono de la Esperanza de Castellón atendió en el 2022, el último ejercicio completo, 400 llamadas de menores de 25 años en busca de ayuda.

Sensibilización ante el repunte

Dicho dato preocupa después del aumento en los últimos años de los suicidios consumados en adolescentes, como explica desde dicha entidad su coordinador de programas, Eustaquio Barreda. Ante esto y coincidiendo con el Día Mundial de Prevención del Suicidio el 10 de septiembre, han puesto en marcha una campaña de concienciación «dirigida a las personas jóvenes y también a sus familiares o amigos».

Once minutos para pensar, once minutos para ayudar es el lema de la iniciativa que pretende informar a la sociedad y dotarla de herramientas para prevenir: «Transmitimos cómo detectar señales de alerta para ayudar sin necesidad de ser sanitario, señalando qué se debe decir y qué no, por ejemplo», detalla Barreda.

«Estas personas necesitan sentirse acompañadas, no ser etiquetadas y saber que tienen un apoyo en caso de debilidad», sostiene el miembro del Teléfono de la Esperanza de Castellón

Acto central este sábado en Castelló

El acto central abierto al público de la campaña de sensibilización tendrá lugar en la tarde de este sábado en la plaza Huerto Sogueros de Castelló desde las 18 horas, incluyendo la lectura de un manifiesto «en el que reclamamos un plan de prevención del suicidio real», además de participación de expertos, escenificaciones a cargo del Proyecto Caravana y la pintura de un cuadro por María Griñó.

Todo con el objetivo de dar visibilidad a esta problemática y avanzar en su prevención. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 2022 un total de 57 personas se suicidaron en la provincia de Castellón. En los últimos cinco años con datos, entre el 2018 y el 2022, son un total de 256 personas las que se han suicidado en el territorio provincial.