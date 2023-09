Carla Safont es una joven de 18 años de Burriana. Estudia segundo de maestro de Primaria en el CEU y ha obtenido la nota más alta en el examen de la Comisión Interuniversitaria de Estandarización de Acreditaciones de Conocimientos de Valenciano (CIEACOVA) del C1 de valenciano (7,98) celebrado en la Universidad CEU Cardenal Herrera, al que se han presentado 255 estudiantes de los tres campus.

"No me lo esperaba para nada. Me siento muy contenta por ello. Además, estaba de exámenes finales aquí. Acabé muy exhausta pero muy feliz por el resultado", manifiesta esta estudiante.

Maestra especializada en Psicopedagogía, su futuro

Su deseo es finalizar maestro de Primaria y después especializarse en Psicopedagogía. "Cuando empecé tenía muy claro que me quería dedicar a educación especial y psicopedagogía y esta era la única universidad que me permitía especializarme en ello", señala.

"Mi vocación es poder contribuir a que todo tipo de personas independientemente de su condición, discapacidad, etc consiga sus objetivos. Y si puedo, en cierta manera, facilitarles el camino aunque sea mínimamente, es mi obligación como docente", apunta.

Contenta en el CEU

Se muestra muy satisfecha con su experiencia en la Cardenal Herrera CEU. "Teniendo en cuenta el cambio del Bachillerato a la Universidad ya es bastante alto en sí, me siento muy contenta, los docentes me han apoyado desde el principio y los compañeros generalmente se han volcado mucho conmigo. Mi discapacidad --no me gusta la palabra-- no me exime de continuar mi trayectoria académica", expresa esta joven, que sufre parálisis cerebral.

La escritura, debido a su problema motórico, es más lenta. "Pero voy siguiendo perfectamente la velocidad", señala. La única adaptación que tiene es el tiempo en los exámenes porque su velocidad de escritura no es la misma. Aun así toma ella misma sus apuntes.

Fue a un centro ordinario público de Infantil, Primaria, Eso y Bachillerato. Tuvo una educadora que le ayudaba a transcribir los apuntes. Hizo selectividad con muy buena nota. Al pasar a la Universidad me di cuenta que tenía que valerme por mí misma ya que en un futuro cuando logre trabajar no voy a tener a nadie que me eche un cable.

Aficiones

"Me gusta mucho leer, pienso que estar informada es un plus en la actualidad y es necesario estar continuamente aprendiendo y mejorando. Eso y pasar tiempo con mis amigos y familia",