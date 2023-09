Goteras en un instituto de Castelló: "El edificio está para tirarlo abajo y hacer uno nuevo"

La provincia de Castellón se está viendo afectada este viernes por un nuevo episodios de fuertes lluvias. De hecho, una de sus poblaciones, Benicarló, es donde más agua ha caído de toda la Comunitat Valenciana, con más de 90 litros por metro cuadrado. La práctica totalidad del territorio provincial se ha visto afectada por este temporal y la capital, Castelló, no ha sido una excepción.

Quienes pueden dar fe de esto son los alumnos y profesores del IES Porcar de la capital de la Plana, que de nuevo se han visto afectadas por las goteras en el edificio. El instituto, situado en la Calle Herrero, muestra signos evidentes del deterioro propio de su antigüedad como atestigua el vídeo que acompaña esta información y como relata un docente del centro que se ha puesto en contacto con este periódico: “Llevamos ya mínimo dos o tres años avisando de la situación y no han hecho nada. Es habitual que cada vez que llueva pase esto, teniendo que inhabilitar parte del edificio y precintar aulas y ascensor”.

Considera este profesor que habría que “actuar rápidamente”, pues añade que “no es de recibo que a estas alturas, en 2023, los alumnos estén en esta situación. Es algo que los padres tienen que saber porque es un riesgo a todos los niveles”. Considera por último el docente en cuestión que “hay que hacer cambios estructurales en el edificio, aunque lo suyo será tirarlo abajo y hacer uno nuevo porque se ha comprobado que con parches no es suficiente. Hoy no hemos tenido que suspender clases, aunque sí cerrarlas recolocando a los alumnos afectados, pero no se puede seguir así”.

