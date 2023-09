A Mariela Velasco, vecina de Almenara de 35 años, le detectaron a finales de junio del año pasado un cáncer de mama triple negativo. Un tumor poco común. "Gracias a que se investiga y se da para investigación yo estoy aquí ahora", señala.

Una revisión tras dar el pecho

Fue "por casualidad". "Terminé de dar pecho a mi hijo y en una revisión ginecológica me exploraron y me vieron un pequeño bultito que yo no me había notado". Le hicieron una eco y después una biopsia. "Tardaron 5 ó 6 días en darme el resultado. El doctor me dice: 'Mariela, has tenido una suerte impresionante. Tienes un cáncer pero es muy, muy pequeño. Y lo hemos encontrado a tiempo. Es triple negativo. Tenemos que empezar tratamiento ya".

En estado de shock

"Mi primera sensación fue: esto no es real. Se han equivocado. Era un sueño. No asimilaba la información que me estaban dando. Me quedé en un momento de shock. Con 34 años, mi hijo acababa de cumplir un año, acababa de dar pecho hace 3 meses. No entraba en la estadística de persona vulnerable a cáncer. Joven deportista, no bebía no fumo. Era surrealista", señala.

¿Por qué a mí?

Tras pasar toda la tarde en el hospital, salió de allí con un montón de papeles: Cita al IVI, al oncólogo, TAC, resonancia, contraste... "Llego a casa por la noche, mi cuerpo hizo como un vacío y me puse a llorar desesperada. Me empezó a dar un ataque de ansiedad, angustia. ¿Por qué a mí?"

Negación

"Mi marido me llevó al médico de cabecera y le conté todo lo que me había pasado. Me negaba a ese pronóstico. A los 2 días ya tenía llamada de la oncóloga para la primera visita", prosigue.

El tratamiento

"Me llamaron de la Seguridad Social, me atendió una oncóloga encantadora.No he podido tener más suerte con la sanidad pública. Se han volcado conmigo y me han dado prioridad al 100%. Me congelaron óvulos. Me hicieron seis meses de quimio. Las primeras sesiones fueron horribles. Me operaron y me dieron radio. Ahora estoy a la espera de que el día 22 me hagan la primera revisión rutinaria cada seis meses para comprobar que el cáncer no ha vuelto.

Bendita medicina

"Tuve la suerte que en las primeras quimios el bultito ya no se notaba. Era muy buena señal de que el tratamiento era efectivo porque uno de los problemas es que solo existe un tratamiento. En el momento en que llegué a la operación el tumor había desaparecido completamente y lo que hicieron fue limpiarme la zona y quitarme ganglios de la axila para ver si estaban afectados. Gracias a Dios estaba todo limpio. Bendita medicina, investigación y ciencia", apunta Mariela.

"Pensamos que no nos va a tocar"

"Deberíamos estar muchísimo más informados sobre el cáncer y sobre enfermedades en general. La poca información que hay sobre el cáncer es brutal. La gente siempre piensa que es una cosa ajena que nunca te va a pasar", señala. "Pensamos que no nos va a tocar y lamentablemente toca", recuerda.

Investigación

Apela a invertir más en investigación. "Hay empresas que dan un porcentaje de lo que recaudan para investigación", señala. También anima a apoyar a empresas y partidos políticos que quieren invertir más en investigación. "Ahora es poco. Si investigáramos podríamos luchar contra esta enfermedad, para que no fuera la segunda causa de muerte en el mundo", señala". "Yo he tenido suerte de que ha sido de pecho y el pecho está muy investigado y avanzado porque las quimios de ahora no son las de hace 10 años pero hay cánceres muy raros y falta información y ese empujón seguir investigando y seguir dando con la medicina correcta para que personas como yo puedan salvarse".

Apoyar la sanidad pública

También apela a apoyar la sanidad pública, que no se privatice. "Este tratamiento sin una sanidad pública es imposible para gente que tiene que hacerse cargo: la operación, quimio, radio, vale muchísimo dinero y no valoramos lo que tenemos en la Sanidad pública. Si no, personas que están en una situación vulnerable no pueden hacerse cargo de enfermedades tan graves y largas. Yo llevo un año de baja y un año de tratamiento. Con las quimios lo he pasado tan mal, estoy y he estado con medicinas. No he pagado absolutamente nada. Y eso no lo valoramos hasta que estamos dentro. Es muy triste", señala.

En resumen

"Luchemos por seguir con una sanidad pública, invirtamos en investigación y no pasemos de largo en situaciones de gente que está en situación vulnerable", concluye.