Este inédito deporte mezcla reglas del fútbol tradicional con otras muy variopintas en las que tienen protagonismo dados, cartas e incluso catapultas. Una fórmula que sin duda ha conseguido enganchar a seguidores que viven conectados a las diferentes plataformas y redes sociales en las que se emite.

Un claro referente de la competición es Ibai Llanos, el 'streamer' ejerce como presidente de uno de los 12 clubs que forman la Kings League, concretamente de 'Porcinos'. Y la pieza clave de su proyecto es Juvenal Edjogo, entrenador del equipo y uno de los encargados en seleccionar a los jugadores en los atractivos mercados de fichajes que existen.

Juvenal tiene capacidades de sobra para llevar las riendas de uno de los equipos favoritos de la competición, y así lo demostró en la última liguilla regular en la que logró un meritorio primer puesto.

Una dilatada carrera como futbolista profesional le avalan en su andadura como 'chófer' de 'La Porcineta', pues tiene muchas temporadas a sus espaldas en la Segunda División, algunos ascensos a Primera División e incluso un corto pero notorio paso por las filas del CD Castellón.

La estancia de Juvenal en la capital de la Plana fue corta pero intensa. Llegó como refuerzo en el mercado de invierno, cedido y con la intención de dar más argumentos en una plantilla que tenía como objetivo lograr el ansiado ascenso a Segunda División, pero por desgracia la ilusión de la afición no se materializó a final de temporada.

Pese a que anotó 4 meritorios goles en los 13 partidos que vistió la albinegra, el recuerdo que guarda la parroquia de Castalia de él no es muy positiva. Su actuación en el partido disputado en el Sánchez Pizjuán durante la liguilla de ascenso le condenó a pasar al lado malo de la memoria de la afición.

El encuentro se disputó el domingo 20 de junio de 2004, y el rival del CD Castellón era el filial del Sevilla, que presentaba un once con jugadores que con el tiempo han alcanzado el estatus de leyendas del club hispalense como son Sergio Ramos, Jesús Navas e incluso el tristemente fallecido, Antonio Puerta.

El choque era crucial puesto que una derrota dejaba sin opciones de ascenso al conjunto 'orellut', y en el minuto 41 de la primera parte Juvenal fue expulsado por una doble amarilla muy desafortunada y muy criticada por una afición que recriminó al jugador haber perjudicado al equipo.

El resultado final fue de 3-1 y condenó al CD Castellón a encadenar su undécima temporada en la Segunda B, un infierno que quedó en nada comparado con los duros y oscuros años que le esperaban posteriormente por la mala e injustificada gestión de sus dirigentes.

Juvenal protagonizó un susto en febrero del 2004 al sufrir un aparatoso accidente de tráfico cuando iba camino a Benicàssim. 'Mediterráneo' cubrió el siniestro con la siguiente información.

El futbolista de CD Castellón, Juvenal Edjogo, perdió el control de su vehículo cuando se dirigía a Benicàssim. El siniestro ocurrió en una curva cerrada debido a que el firme estaba mojado y se salió de la calzada. El coche volcó, pero él no se hizo nada. De inmediato, llamó al club para comunicar que no podría participar en el entrenamiento con sus compañeros y avisó a la grúa.

"Ha sido un buen susto, pero ya estoy tranquilo. Se me fue el coche en la curva debido a que la carretera estaba mojada, pero menos mal que iba despacio", recordaba ya con más calma Juvenal, que prefiere restar trascendencia a lo ocurrido. De hecho, el futbolista albinegro no perdió el buen humor a pesar de este aparatoso accidente y hasta se atrevió a sacarle una lectura positiva: "Tenía pensado cambiar de coche a final de temporada, pero después de lo que ha pasado, me va a tocar hacerlo antes, así que pronto tendré coche nuevo". Esta mañana, Juvenal ya podrá estar de nuevo con sus compañeros.