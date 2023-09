Récord de ‘perros peligrosos’: ganan peso y Castellón adopta dos al día

Los hogares de Castellón cuentan entre sus paredes con más perros de razas consideradas potencialmente peligrosas que hace un año. Si hasta ahora eran los únicos canes para los que resultaba obligatorio un seguro de responsabilidad civil, con la nueva ley de Bienestar Animal, lo será para todo tipo de raza. Sin embargo, aunque esta legislación entrara en vigor el 29 de septiembre, no se aplicará por el momento, hasta que no se desarrolle un reglamento que establezca cuantías, etc. Sí seguirá siendo preciso para los perros potencialmente peligrosos, y en este caso la cobertura mínima es de 120.000 euros. El Ministerio de Agenda 2030 y su Dirección General de los Derechos y Bienestar de los Animales han emitido una circular por la que sí recomiendan empezar a asesorarse en las aseguradoras «sobre los perros que podrían estar inmersos en las pólizas del hogar por su tipología». Además, los cursos obligatorios para la tenencia de animales incluidos en un listado (que no sean especies de perro, gato y hurón) tampoco serán de aplicación inmediata, a la espera del desarrollo normativo.

Gran afición en Castellón

El interés por estos animales más voluminosos y corpulentos ha quedado patente en la última Memoria del Registro Supramunicipal de Identificación de Animales de Compañía de la Comunitat (RIVIA). En Castellón, el American Staffordshire Terrier es el nº1, en lo alto del podio entre los canes peligrosos. Durante el 2022 fueron a más, con 758 altas y casi 9.000 perros de riesgo paseando por las calles, 8.716,en concreto. Eso, mientras el parque canino de todo tipo en la provincia (con 143.561 en total) fue a la baja. El contexto de inflación y los Expedientes de Regulación de empleo no son la situación más boyante para sumar miembros a la unidad familiar: la Real Sociedad Canina de España estima que suponen un gasto anual que alcanza los 1.205 euros.

Situación en la Comunitat

A 31 de diciembre del 2022, en la Comunitat existían 77.629 canes peligrosos (de ellos, 5.658 son nuevas altas): 8.716 en Castellón (con 758 que se han incorporado, en el mayor incremento de los últimos tres años), 37.048 en Alicante (tras sumar 2.045) y 31.865 en Valencia (2.855). En espacios públicos, estos deben llevar obligatoriamente bozal y estar acompañados de su dueño (portando la licencia consigo). La correa o cadena debe ser no extensible de menos de 2 metros y una persona no puede llevar más de uno. Si están en una finca, casa de campo, chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, estarán atados (a no ser que se disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger a personas o animales que accedan o se acerquen a estos lugares).

Pedro González, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Veterinarios de Castellón, ha analizado para Mediterráneo el peso de los perros peligrosos: «Como pasa con las personas, importa cómo educas. Es injusto que la raza les marque antes de nacer».

1. Peso territorial

«Dentro del número de animales que se microchipan cada año, en razas peligrosas predominan las mismas que en otras provincias, son las que están de moda. En otro tiempo estuvo por encima el rottweiler y el doberman, y ahora es el turno del American Stafford-Shire Terrier y el pitbull. Las dos se llevan el 58% del censo de peligrosos en Castellón», detalla.

2. El factor emocional

«Adquirir un perro de raza peligrosa es asequible. Cuando eliges tener un perro, lo compras porque te gusta, no por necesidad. Y muchas veces tiene un componente más irracional y emocional, eliges a tu favorito. No tiene precios prohibitivos», apunta. ¿Qué perfil tiene el propietario de un can de este tipo? «Pues es gente a la que, además, les gustan los perros grandes, fuertes, ...igual que a otros los pequeños, como el tekell o el chihuahua», añade. Para González, «que un perro conste en la lista de peligrosos, según el decreto, no significa que lo sea. Al revés, me fiaría más de muchos de ellos que de uno pequeño de cinco kilos. Pero bueno, va a gustos. Se trata de tener el perro que tú quieres. Las razas grandes tienen una esperanza de vida inferior a las pequeñas. Es más fácil encontrar un yorkshire de 15 años de edad que un pastor alemán», reseñó.

3. Señal y comportamiento

«Desde la óptica del veterinario siempre se ha visto que el comportamiento del animal depende de quien lo eduque y no de la propia raza. Eso es fundamental», sentencia. «Muchos perros incluidos como peligrosos tienen un carácter bueno y confiable, más que otros que no constan en la lista. El hecho de estar es porque no es lo mismo que un chihuahua con un comportamiento agresivo se te tire y te muerda; los daños que puede producir serían de menor calado que uno grande». «Y luego está que, además, históricamente algunas de las razas incluidas se habían utilizado para peleas de perros y, por tanto, su mala fama les precede aunque sean al final perros tranquilos y agradables. Hay familias con niños que viven con perros de raza peligrosa tranquilos. La educación hace el comportamiento, como pasa con las personas. Los veterinarios vemos con asiduidad que quien educa al animal influye. La gente sosegada y calmada se lo transmite y al educarlo en obediencia logras un comportamiento mejor, no es inherente a una raza», concluye.

4. Incógnitas de la ley

González recuerda cómo el colectivo de veterinarios propuso «que la nueva ley de Bienestar Animal indicara que un perro no es potencialmente peligroso por su raza. Se consideran malos incluso antes de nacer y no es justo. Al final no se ha incorporado esta reivindicación pero sí un pequeño cambio y es que han definido que perros con características similares a la de estas razas pueden ser considerados peligrosos». Por otro lado, habrá algunos animales exóticos que no se podrán tener en casa como mascotas (algunos ya se especificaban, como aves rapaces o especies invasivas). Cómo se van a dar los cursos a los propietarios de mascotas es otra incógnita.

5. Dueños: menos de 60 años

«Las personas de edad más avanzada, de 70 u 80 años de edad, no suelen traer al a consulta perros de 40 kilos, pero no porque sean malos sino porque son más difíciles de manejar. Un cachorro de 20 kilos puede tirarlo sin querer y hacerle daño. Por ello, castellonenses de menos de 60 años son habitualmente los que sí tienen perros de raza peligrosa. Muchas son familias con niños, que sí llevan al perro por dentro de la casa», relata en el día a día. «Los dueños de perros peligrosos no responden a un estereotipo. A una persona que le pueda faltar el sentido común no le puedes poner un coche entre las manos ni un perro, porque el coche hace lo que le dices y el perro lo mismo. Lógicamente quien busca un can para proteger una propiedad elige uno con presencia y no de menos de 5 kg. Pero uno grande no siempre implica que proteja más o sea más agresivo. Hay perros grandes que le dan los buenos días al cartero, al repartidor de Amazon, etc.», citó.

6. Ataques: campo y casa

Cuando se produce una agresión de un perro a otros animales o a personas «cada ataque suele tener sus características particulares. Y no todo el mundo entiende el lenguaje de los perros. En el campo, por ejemplo, un perro puede tener la función de guardia y defensa de un terreno que a veces no está vallado. Y si el caminante lo invade, puede ser atacado. Cada agresión se ha de ver. Al peritar a veces se observa que el perro lanzó señales de aviso y dio tiempo antes de decidir el ataque. También es cierto que hay animales con socialización deficiente y cuya educación no ha sido la mejor. Un perro suelto --lo cual está prohibido en la calle-- puede ser peligroso, sea de esa raza o no.

Radiografía de la afición por las mascotas: Castelló y Vinaròs, los más ‘perrunos’

La pasión de los castellonenses por las mascotas es tal que, en el caso de los perros (de cualquier raza, no solo los peligrosos) ya superan en cifra a la población infantil. Los hogares de Castellón dan cobijo a 143.561 --según la foto fija que ofrece el registro oficial de la Memoria RIVIA 2022--. Tal volumen de canes supone cuatro veces más que los niños menores de 14 años (32.311) que viven en familia.

El peso de la especie canina es claramente indiscutible, y se posiciona como la nº1 del ranking provincial. El estudio anual incluso desvela en qué municipios la afición por los perros va en aumento, de modo que pone en lo alto del podium a Castelló y Vinaròs como las localidades donde se dieron de alta un mayor número de perros este pasado ejercicio: más de 2.000 en la capital de la Plana y rozando los 800 nuevos en la principal ciudad del Maestrat.

Si se tiene en cuenta la proporción por habitante, en Castellón es de un perro por cada cinco habitantes, lo cual está en línea con la media nacional.

Con 143.500 canes, uno por cada 5 habitantes, los perros superan ya a los niños menores de 14 años

Las razas de perro más de moda que se incorporan como mascotas de los castellonenses en 2022, y que suponen la tendencia social más reciente, son las siguientes: perro cruzado (el más numeroso, con 3.590 altas, procede de madre y padre de distinta raza); podenco (grande, de caza y utilizado para terapia, con 1.064), spaniel bretón (de rastreo, criado principalmente para la caza de aves y conejos, con 464), yorkshire terrier (raza británica, de miniatura, juguetón y enérgico, con 440), chihuahua (el perro más pequeño del mundo, de origen mexicano, pesa de 1,5 a 3 kilos, con 414), bichón maltés (pequeño y de pelo largo, blanco y sedoso, con 391 nuevos ejemplares comprados o adoptados), border collie (tamaño mediano, pastor, con 392), podenco andaluz (de caza, con 369); pastor alemán (pastor de vacas y ovejas, originariamente, con 348).

La especie canina ocupa en primer puesto en los diversos animales de compañía registrados en la Memoria RIVIA a 31 de diciembre del 2022, el último dato disponible que se ha publicado, con 143.561 perros en total distribuidos en los hogares castellonenses, una proporción de uno por cada cinco habitantes. De las 13.681 nuevas mascotas declaradas en Castellón, la mayoría fueron perros: 12.181; y el resto de otras especies, siendo la segunda, la felina.

Durante 2022 se abandonaron en la provincia 177 perros y en la Comunitat, 1.253; y se presentaron denuncias por robo o pérdida: 294 en Castellón y 1.633 en clave autonómica.

Cronología: ataques y sanciones

30 de abril del 2022. Un pitbull mata a su dueño en Nules, un joven de 26 años que presentaba una herida mortal en la yugular por la que podría haberse desangrado. Lo crió desde cachorro, aunque para los adiestradores, en este tipo de perros señalan que no es garantía de nada y se necesita una disciplina. Presentaba, según parece, una herida mortal en la yugular por la que podría haberse desangrado.

Un pitbull mata a su dueño en Nules, un joven de 26 años que presentaba una herida mortal en la yugular por la que podría haberse desangrado. Lo crió desde cachorro, aunque para los adiestradores, en este tipo de perros señalan que no es garantía de nada y se necesita una disciplina. Presentaba, según parece, una herida mortal en la yugular por la que podría haberse desangrado. 30 de diciembre del 2021 . Una niña de Onda acaba ingresada en el Hospital General de Castellón tras ser atacada por un perro, un rottweiler adulto que, al parecer, la mordió mientras la menor jugaba con otro animal de la misma raza más joven.

. Una niña de Onda acaba ingresada en el Hospital General de Castellón tras ser atacada por un perro, un rottweiler adulto que, al parecer, la mordió mientras la menor jugaba con otro animal de la misma raza más joven. 15 de junio del 2021. Un niño de 14 años presenta heridas abiertas en una pierna tras morderle un perro en el centro de Castelló, en la calle Herrero.

Un niño de 14 años presenta heridas abiertas en una pierna tras morderle un perro en el centro de Castelló, en la calle Herrero. 14 de abril del 2021. Un vecino de Vila-real tuvo que ingresar en el Hospital la Plana tras recibir el ataque de dos perros mientras practicaba running por el Camí Vora Riu.

Un vecino de Vila-real tuvo que ingresar en el Hospital la Plana tras recibir el ataque de dos perros mientras practicaba running por el Camí Vora Riu. 1 de enero del 2018. Muere un agricultor de la Vall d’Uixó, de 70 años, que recibió más de 100 mordeduras en su huerto de olivos. El 21 octubre del 2022 el tribunal dicta sentencia para el dueño de la jauría de perros asesinos. El propietario resulta condenado a pena de prisión de dos años y medio.

Muere un agricultor de la Vall d’Uixó, de 70 años, que recibió más de 100 mordeduras en su huerto de olivos. El 21 octubre del 2022 el tribunal dicta sentencia para el dueño de la jauría de perros asesinos. El propietario resulta condenado a pena de prisión de dos años y medio. 8 de marzo del 2013 . Un perro salvaje ataca de nuevo a ganado en Els Ports, en Morella. El can, de medio metro de altura, hiere a un grupo de ovejas de la masía de la Llàcua.

. Un perro salvaje ataca de nuevo a ganado en Els Ports, en Morella. El can, de medio metro de altura, hiere a un grupo de ovejas de la masía de la Llàcua. 18 de agosto del 2006. Una mujer denuncia el ataque de un perro en la Marjalería, en el Grau de Castelló. El perro de los vecinos se había escapado y se abalanzó contra ella.

El dueño de un perro está expuesto a sanciones: desde no recoger los excrementos --el ayuntamiento de León, por ejemplo, obligará con la nueva ley a depositar líquido biodegradable para limpiar el orín también--; a dejar al perro suelto sin supervisión; u dejar al perros en vehículo cerrado. Si no aparece en 48 horas, hay que denunciar.