Adrián Sánchez es un alumno de la Universitat Jaume I que padece una enfermedad degenerativa de la retina llamada retinosis. "Sé lo que es estar aquí sin tener la condición de persona con discapacidad a sí tenerla", señala.

"Cuando vine por primera vez a la UJI lo hice sin discapacidad. Tenía un problema en los ojos, pero me estaba empezando. Me matriculé en una carrera con muchos números, Administración y Dirección de Empresas, y no podía seguir las clases. Me resultaba imposible, y tuve que dejarla", señala.

"He asumido mi condición ahora. Quería pasar desapercibido y me he dado cuenta que eso no puede ser. Tengo que hablar de mi problema", señala. Hablé con la Unitat de Diversitat i Discapacitat de la Universitat Jaume I de la UJI y me han llevado de la mano a todos los lados", señala este estudiante. Y ha sido gracias a Encarna Sánchez y Olga Carbó (responsables de la unidad).

Derecho

"Esta vez escogí Derecho y creo que es lo mío", agrega. Señala que no encuentra "muchas dificultades". "Con los compañeros me llevé una gran sorpresa. No esperaba tanto apoyo como el que me he encontrado. Fue enterarse de lo que me pasa y mi círculo de aquí me ayuda en todo. Por ejemplo la pizarra, no alcanzo a leerla y lo que no se verbaliza en la pizarra yo no alcanzo a verlo, es como si no existiera para mí. Las veces que no puedo copiar, las veces que no puedo copiar, los compañeros se preocupan de que esté el día y pueda seguirlo. "Mi sistema de estudiar es escuchar", señala.

Adaptaciones

Además, tiene adaptado su ordenador, porque los contrastes le afectan y estar mucho rato leyendo le cuesta mucho a la vista. "La ONCE me facilita programas adaptados que leen en voz alta los documentos de PDF. El móvil tengo las letras más grandes y los profesores me permiten utilizar mi ordenador adaptado en los exámenes", asevera.

FP superior

«Tengo una FP superior de Administración y Finanzas, pero me fue muy difícil encontrar trabajo y desde la ONCE me recomendaron seguir estudiando. Ellos me respaldaron mucho. Si pudiera me gustaría poderme dedicar a la rama que he estudiado y en un empleo adaptado a mis condiciones y en el que esté a gusto.