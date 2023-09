"Es muy importante no tener miedo. El sistema sanitario funciona muy bien, pero si no damos ese primer paso de ir al médico, estos no nos pueden ayudar. Si yo no hubiese hecho caso cuando encontré el bulto no podría estar contando esto. Acudir a las revisiones si estás en la franja de edad para hacerte mamografías y revisiones. Tener una autoexploración en casa y enfrentarse a las cosas.

Exploración rutinaria

Quien así habla es Mónica Forés, vecina de la Ribera de Cabanes de 35 años y habla con conocimiento de causa. En el 2019 le detectaron un cáncer "de libro". Ella no entraba en la franja de edad que el protocolo establece para el cribado del cáncer de mama. "Cuando me diagnosticaron yo tenía 30 años y no entro en el protocolo de mamografías", explica. Sin embargo, ella se notó un bultito y decidió ir al médico. "La doctora me dijo, tranquila, te van a llamar para una mamografía rutinaria, pero no te preocupes. Eso era un lunes y el lunes por la tarde me estaban llamando para que fuese de urgencia a cirugía", declara.

Confiar en los médicos

"El sistema funcionó a la perfección, fueron muy rápidos y eficientes. El martes fui a cirugía y en 15 días me hicieron 2 mamografías, dos ecografías, una biopsia, me visitaron 2 veces y me estaban diciendo que era cáncer, faltaba el apellido", añade. "Me operaron en el General y al mes ya estaba recibiendo tratamiento en el Provincial", explica. Cuando le dieron el diagnóstico, la cirujana del General le explicó que en el Provincial ya sabían de su caso y hablando de qué tratamiento iba a recibir.

"Eran tantas noticias nuevas que he necesitado pasar el cáncer, operación y tratamiento para darme cuenta de lo duro que fue todo. Me dejé aconsejar por el personal médico, confié al 100%", añade.

En plena pandemia

La quimio y la radio le pilló en plena pandemia. "Empecé la quimio en octubre del 2019. Me enteré de que nos iban a encerrar en quimioterapia, que iban a decretar el estado de alarma", añade. "La pandemia fue una cosa nueva, yo estaba en lo peor que a uno le puede pasar en la vida. El hospital, el tratamiento no paré, no me cancelaron ni una cita y cuando todo el mundo estaba en casa yo salía. Yo ya llevaba medio año antes sin poder salir de casa con regularidad porque mis defensas no me lo permitían", expresa. Fue duro pero mi pandemia no fue tan mala como la de otros, explica.

Profesora de yoga

Físicamente me encuentro perfecta, hago vida normal. Soy profesora de yoga y estoy convencida de que tengo mejor movilidad que muchas personas que no han pasado por un cáncer. Pero me lo he currado mucho. No es fácil pero encontré un personal estupendo que hizo su trabajo muy bien. Por suerte, no me tuvieron que quitar el pecho, mis ganglios estaban bien, el tratamiento fue muy duro pero lo llevé bien.

Mi concepto de la belleza ha cambiado

A Forés el cáncer también le ha cambiado. Era esteticista y tenía una peluquería, pero tuvo que cerrar su negocio. "Aunque físicamente esté muy bien, las ocho horas del secador me resultan pesadas", ejemplifica. Y "el significado de la estética y la belleza para mí han cambiado por completo. Esta profesión ha perdido sentido para mí. Se reinventó y tiene otro sentido. Aunque sigo haciendo asesoramientos de estética oncológica, pero ya desde mi perspectiva de la belleza".